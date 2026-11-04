Wybory połówkowe w USA. Zwycięstwo Demokratów

Według prognoz opartych na niepełnych wynikach wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, Demokraci przejęli kontrolę w obu izbach Kongresu. Demokraci przejęli co najmniej sześć senackich mandatów należących dotąd przez Republikanów, zapewniając sobie większość w Senacie. Demokraci przejmą też kontrolę nad Izbą Reprezentantów.

REKLAMA

Kandydaci Demokratów wygrali w Karolinie Północnej i Maine oraz uznawanych dotąd za bastiony Republikanów Teksasie, Kansas, Ohio, Karolinie Południowej i Iowa.

Partia ma zapewnione już 53 mandaty w 100-miejscowej izbie, lecz prawdopodobnie powiększy swoją przewagę.

Prezydent USA Donald Trump przyznał w nocy z wtorku na środę, że wojna z Iranem częściowo przyczyniła się do przegranych kandydatów Republikanów w wyborach do Kongresu. Zapowiedział, że zaakceptuje ich wyniki.

Na antenie Fox News pogratulował Demokratom. Jednocześnie zadeklarował, że będzie wetować ich propozycje.

Analitycy oceniają, że wybory w USA zdominowała frustracja amerykańskich wyborców spowodowana presją kosztów inflacyjnych.

„Złoto zyskuje na wartości, ponieważ rynki oceniają, że silne poparcie w wyborach Demokratów może ograniczyć program fiskalny Donalda Trumpa i złagodzić oczekiwania dotyczące dalszej ekspansji fiskalnej” - powiedział Christopher Wong, strateg Oversea-Chinese Banking Corp.

Cena złota spadła w październiku o prawie 7 proc., zniżkując poniżej progu 4.000 dolarów.

Od wybuchu konfliktu USA-Iran na Bliskim Wschodzie złoto staniało o ok. 25 proc.

***

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że po wyborach połówkowych, które zmieniają układ sił w Stanach Zjednoczonych, Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA, bo jest to we wspólnym interesie obu krajów.

Copyright

Obraz Pexels z Pixabay

REKLAMA