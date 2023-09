Szef MKiDN: ponownie zwracamy się do Niemiec o wypłatę należnych odszkodowań

Warszawka to specyficzne miejsce pelno tam tzw sloikow,ktorym wydaje sie ze sa prawdziwymi jewroeupejczykami,Gdy dowiedzialem,ze ''wybitna '' Kichawa dostala w poprzednich wyborach prawie 400tys glosow to nie mam pytan, Gdzie tam do niej jakiemus profesorowi Glinskiemu ,ktory wie o czym mowi,

Za rządów PiS w 2006 minister Fotyga stwierdziła że rekompensaty od Niemiec się nie należy. To co teraz chcą i mieszają. Myślą że ludzie nie pamiętają?

Alicja

2023-09-01 12:51:04

Kończ już waść, wstydu oszczędź. Za PIS panowania to kultura faktycznie rozkwita...Pałac Saski źle mi się kojarzy. Chyba od 1865 do 1915 roku, siedzibę miała tam armia imperium rosyjskiego a od września 1939 r. wermacht...No tak PIS widocznie ma zakusy na powstanie imperium PIS. Nie szkodzi, że ludzie nie będą mieli co do gara wsadzić...ważne, że imperium będzie