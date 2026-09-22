Służby zatrzymały Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny

Fot. ABW

ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet – przekazał we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. 17-latek został aresztowany na trzy miesiące.

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Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował we wpisie na X, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że prokurator przedstawił Pawłowi G. zarzuty popełnienia od 28 maja do 20 września 2026 r. trzech przestępstw. Pierwszym jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie treści nazistowskich i faszystowskich oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Drugim jest publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych oraz propagowanie faszystowskiego i nazistowskiego ustroju państwa. Trzecim natomiast czynienie przygotowań do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu o charakterze terrorystycznym.

Prokuratura podkreśliła, że na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw wskazuje zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy, a w szczególności wyniki przeszukania miejsca jego zamieszkania oraz oględzin telefonów i innych elektronicznych nośników danych.

Paweł G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu na wniosek prokuratora został aresztowany na trzy miesiące.

Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi 15 lat więzienia.

Prokuratura przekazała również, że sprawa dotycząca kolejnych dwóch osób współdziałających z podejrzanym została przekazana do właściwych sądów rodzinnych i nieletnich.

Sprawę skomentował również w serwisie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, który przekazał, że Paweł G. to 17-latek z Siemianowic Śląskich.

„Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego” – podkreślił.

Dobrzyński zaznaczył we wpisie, że to kolejny przykład radykalizacji młodzieży zdolnej do popełnienia najcięższych zbrodni, a w ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała dwóch 16-latków.

„Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zgromadzonych treści znalazły się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych, masowych zabójstw i tzw. samotnych strzelców” – napisał.

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