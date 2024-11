Sikorski: odbiorę Order Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi pierwszego dnia urzędowania

Sikorski prosił członków KO na spotkaniu w Przysieku k. Torunia o głos na niego w przyszłym tygodniu w ramach prawyborów, które mają wyłonić kandydata na prezydenta. Fot. PAP/Tytus Żmijewski

Szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że pierwszego dnia urzędowania jako prezydent odbierze Order Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. Podkreślił też, że Pałac Prezydencki "nie będzie azylem dla przestępców".

Sikorski prosił członków KO na spotkaniu w Przysieku k. Torunia (Kujawsko-Pomorskie) o głos na niego w przyszłym tygodniu w ramach prawyborów, które mają wyłonić kandydata na prezydenta.

"Jeśli zostanę prezydentem, to Pałac Prezydencki nie będzie azylem dla przestępców. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli kandydować do Parlamentu Europejskiego dlatego, że pan prezydent Andrzej Duda nie tylko ich ułaskawił, ale także zatarł im wyroki (za działania jako szefowie CBA w tzw. aferze gruntowej - PAP). To kompletnie niedopuszczalne" - podkreślił Sikorski.

Szef MSZ wskazał także, że jego pierwszą decyzją jako prezydenta będzie odebranie Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. "Ślubuje, zrobię to pierwszego dnia" - zadeklarował.

Wskazał, że przyjmuje głosy z sali o tym, aby prezentować się nie tylko jako kandydat dla członków KO, ale również elektoratu różnych partii.

Zdaniem Sikorskiego wybory w USA pokazały, że kandydatka demokratów Kamala Harris przegrała m.in. dlatego, że nie było prawyborów w jej środowisku. Do tego, jego zdaniem, obecny prezydent elekt Donald Trump udowodnił, że wyrazistość jest cechą bardzo ważną w wyborach prezydenckich.

Po przedstawieniu w październiku przez MON raportu zespołu badającego prace podkomisji smoleńskiej, którą w 2016 r. powołał Macierewicz, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział wniosek do prezydenta o odebranie politykowi PiS Orderu Orła Białego. W raporcie Macierewiczowi, jako szefowi podkomisji smoleńskiej, zarzucono, że wywierał naciski na ekspertów komisji - w tym finansowe. W raporcie poinformowano też o kontakcie Macierewicza z obywatelem Federacji Rosyjskiej, o którym szef podkomisji poinformował SKW dopiero po kilku dniach, co uniemożliwiło ochronę kontrwywiadowczą.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie widzi żadnego powodu, by odebrać Macierewiczowi ten order. Podkreślił, że otrzymał Order Orła Białego przede wszystkim za "wielkie zasługi dla polskiej wolności, gdy był jednym ze współtwórców Komitetu Obrony Robotników".

W 2022 r. prezydent Duda nadał Order Orła Białego trzem działaczom Komitetu Obrony Robotników: Antoniemu Macierewiczowi, Piotrowi Naimskiemu oraz Mirosławowi Chojeckiemu. Wszyscy trzej są zasłużonymi działaczami opozycji demokratycznej w czasach komunizmu.

22 listopada w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Działacze będą wybierać pomiędzy prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim, a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wyniki będą podane następnego dnia, czyli w sobotę. Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy drugą i ostatnią kadencję w sierpniu 2025 r.

