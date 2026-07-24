Rozłam w PiS. Morawiecki: jest nas 40 posłów, senator i trzech europosłów

Fot. Ryszard Pakieser

Lider Stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że jego środowisko liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Przekonywał, że do samego końca chciał działać w ramach PiS i w oparciu o strategię „dwóch płuc” partii.

REKLAMA

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że „trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa” w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS „przyjmie ten fakt do wiadomości”. Szef PiS zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Morawiecki powiedział, że wraz z innymi członkami Stowarzyszenia „Rozwój Plus” walczył o „jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości”. - Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tę strategię, która umownie nazywa się strategią „dwóch płuc”, żeby rzeczywiście w ten sposób realizować nasz sposób, model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców - powiedział.

- Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - podkreślił.

Przekazał, że jest z nim „40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów”. - Mamy bardzo mocną reprezentację - stwierdził.

- Dzisiaj chcę skoncentrować się na przyszłości przede wszystkim. Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść, nie odpowiadamy na większość zaczepek, tych bzdur, kłamstw, które się wylewają z różnych ekranów telewizora - powiedział Morawiecki.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył b. premier Mateusz Morawiecki.

Były premier i lider stowarzyszenia „Rozwój Plus” Mateusz Morawiecki powiedział w piątek, że wraz z działaczami stowarzyszenia nie rozmawiali jeszcze o powstaniu nowej partii czy klubu. Dodał, że wszystkie plany dotyczące przyszłości muszą dopiero przedyskutować.

Dodał, że jeszcze „parę godzin temu” wyciągnął rękę do prezesa PiS. - W związku z tym nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo nie dyskutowaliśmy o tym – powiedział Morawiecki.

Zapowiedział też, że działacze „Rozwoju Plus” wyruszą w „wielką trasę” po Polsce.

Copyright

REKLAMA