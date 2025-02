Morawiecki: prokuratorzy przedstawili mi zarzuty; odmówiłem składania wyjaśnień

Jedni i drudzy nienawidzą polski i polaków, i w sumie im się nie dziwię czytając co poniektóre komenatrze :)

"Ryżu" to chce żebyś na szparagi pojechał.

Komunistyczna szopka

2025-02-27 15:59:18

W czasach powojennych komuniści daliby gościowi kulkę od tyłu i mieliby utrwaloną swoją rację.Czasy się zmieniły nieco, teraz to nawet Księży nie mordują,a torturować potrafią. Kidawa,Rafał vel dupiarz przy pomocy tego dupka Gowina " uwalili " wybory kopertowe,a chcieliby,aby zmarnowane 70 Sasinów oddał Mateusz ! Grodzkiego trzeba by za ten d.. r.. napoleoński chwycić i skazać za obstrukcję w Senacie!Co się odwlecze to nie uciecze, te 70 Sasinów drogą nie chodzi.Grodzki niech już zbiera kasę !