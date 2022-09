Puchar Świata FIFA zawitał do Polski

Od czwartku jest w Warszawie Puchar Świata FIFA, najcenniejsze piłkarskie trofeum, o które w listopadzie i grudniu 32 drużyny rywalizować będą na mundialu w Katarze.

Puchar Świata FIFA gości w Polsce po raz drugi; wcześniej odwiedził Warszawę w marcu 2014 roku jako element trasy promującej mundial w Brazylii.

Teraz Polska jest jednym z 51 krajów na trasie "FIFA World Cup Trophy Tour", która została zainaugurowana w maju w Dubaju. Trofeum, którego mogą dotykać tylko członkowie ekip triumfujących w mistrzostwach świata oraz głowy państw, podróżuje specjalnym samolotem. W Warszawie pojawiło się w czwartek i opuści ją po dwóch dniach.

W piątek będzie go można oglądać i zrobić sobie z nim zdjęcie na PGE Narodowym w trakcie Święta Piłki Nożnej, imprezy dla uczczenia m.in. 50-lecia zdobycia przez polską drużynę złotego medalu igrzysk w Monachium, 30-lecia wicemistrzostwa olimpijskiego z Barcelony i 10-lecia reprezentacyjnej areny piłkarskiej. Warunkiem dla wszystkich chętnych jest wymiana na bilet punktów zebranych w specjalnej aplikacji przygotowanej przez Coca-Colę, głównego partnera światowego touru trofeum i sponsora FIFA.

- Zawsze, gdy jestem blisko tego pucharu czuję wzruszenie i emocje. Wspomnienia pięknych chwil, kiedy mogłem się nim cieszyć w 1998 roku, pozostaną ze mną do końca życia - przyznał Marcel Desailly, mistrz świata z reprezentacją Francji z 1998 roku, jeden z ambasadorów tegorocznego tournee Pucharu Świata FIFA.

- Ten puchar wiąże się też z nadzieją, a dla Polski to nadzieja, że wasi piłkarze w tym roku przywiozą go z Kataru, bo obecna reprezentacja ma spory potencjał. Lewandowski, Szczęsny to znane i uznane nazwiska w świecie. Ważne, żeby wyjść z grupy na mundialu, a później już wszystko będzie możliwe - dodał były znakomity obrońca "Trójkolorowych" oraz m.in. Olympique Marsylia, AC Milan czy Chelsea Londyn.

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska zwróciła uwagę, że to wyjątkowe trofeum stanowi obiekt pożądania piłkarzy z całego świata.

- Dla nas ma to tym większe znaczenie, że już niedługo będzie o nie walczyć polska reprezentacja - przypomniała Kaznowska, która nawiązała do wielkich emocji z mistrzostw Europy 2012, które Polska zorganizowała wspólnie z Ukrainą.

- Wszyscy pamiętamy tę niesamowitą atmosferę na naszym stadionie i w Strefie Kibica przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie mecze oglądało po 100 tysięcy osób - nadmieniła.

Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski podkreślił, że Puchar Świata FIFA to marzenie wszystkich, ale głównie polskich piłkarzy. "Mam nadzieję, że już w grudniu ten puchar znowu zagości w Warszawie..." - powiedział, nawiązując do terminu finału MŚ w Katarze.

Puchar Świata FIFA mierzy 36 cm, wykonany jest z 18-karatowego złota i waży nieco ponad sześć kilogramów. Zaprojektował go włoski rzeźbiarz Silvio Gazazingi po tym, jak w 1970 roku poprzednie trofeum - "Puchar Julesa Rimeta" - na własność, po trzecim triumfie w MŚ, zdobyła Brazylia.

Obecna statuetka przedstawia dwie osoby wznoszące do góry ręce w geście triumfu. Podstawę stanowią dwa pierścienie wykonane z malachitu. Między nimi, na złotej obręczy, znajduje się miejsce przeznaczone na wpisywanie nazw krajów - zwycięzców mundialu. Ostatnia tabliczka zostanie zapełniona w 2038 roku.(PAP)

Copyright