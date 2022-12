Prymas: Benedykt XVI zwracał się z miłością do Polaków

W niedzielę w południe w katedrze gnieźnieńskiej będziemy modlić się za Benedykta XVI. Wszystkich serdecznie do tej modlitwy zapraszam - powiedział w sobotę w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak. Podkreślił, że Benedykt XVI był jednym z największych teologów współczesności.

Papież senior Benedykt XVI zmarł w sobotę w wieku 95 lat.

Abp Wojciech Polak na konferencji prasowej w Gnieźnie zapewnił o modlitwie w intencji Benedykta XVI. "Chcemy się modlić jutro w południe w katedrze gnieźnieńskiej, w czasie tej uroczystej liturgii sprawowanej na początku roku. Także w dniu jego pogrzebu będzie sprawowana msza święta w katedrze. Wszystkich bardzo serdecznie do tej modlitwy zapraszam" - powiedział prymas.

Jak wspominał, Benedykt XVI był jednym z największych teologów współczesności. Jednocześnie- jak zaznaczy - był "człowiekiem niezwykłej pokory i bliskości wobec innych ludzi".

Jak mówił, "żył on głęboko wiarą, którą głosił i w niej umacniał". "Za to chcemy mu szczególnie podziękować" - dodał abp Polak.

Podkreślił, że w ciągu całego swojego pontyfikatu Benedykt XVI zwracał się z miłością do Polaków. "Z jaką pieczołowitością przygotowywał choćby te krótkie wypowiedzi dla Polaków w naszym własnym języku. To był dowód wielkiej miłości do nas" - powiedział abp Polak.

Przypomniał, że podczas wizyty w Auschwitz Benedykt XVI przestrzegał, że "eskalacja nienawiści, śmierci i złości będzie się obracać przeciw wszystkich". Zaznaczył, że patrząc na wojnę w Ukrainie, okazały się to prorocze słowa.

Podkreślił, że warto dziękować Benedyktowi XVI za "jego pasterską posługę, za życiową pokorę, także za jego cichość i ludzką odpowiedzialność, która kierował się w całym swoim życiu".

Benedykt XVI zmarł o godzinie 9.34 w swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich, w której mieszkał od czasów swej rezygnacji w 2013 r. W czwartek 5 stycznia msza pogrzebowa Benedykta XVI pod przewodnictwem papieża Franciszka odprawiona zostanie na placu Św. Piotra w Watykanie.(PAP)

Copyright