Protest w obronie Palestyny. Policja siłowo usunęła studentów

Władze uczelni opublikowały komunikat. "Nie może dochodzić do sytuacji, w której protestujący blokują wyjście bądź wyjazd z kampusu kobiecie w ciąży czy pracownikowi, który ma przyjąć kolejną dawkę chemioterapii. Nie można też zaakceptować faktu uniemożliwiania dostania się na zajęcia studentom z niepełnosprawnościami. (…) Nie można pozwolić na zakłócanie zajęć i egzaminów przez kilkunastoosobowe grupy, które – wtargnąwszy do budynków uniwersyteckich czy sal dydaktycznych – zakłócają spokojną naukę i pracę innym. Nie ma też zgody na protest, w ramach którego niszczone jest mienie zarówno to uniwersyteckie, jak i osób prywatnych. Takie zachowania nie mogą być usprawiedliwiane jakimkolwiek motywem działania protestujących”.

Komentarze

Taka prawda 2024-06-13 09:50:44 W całej Europie policja siłowo rozwiązuje protesty studentów przeciw ludobójstwu izraelskiej armii i Holokaustowi Palestyńczyków. Wniosek z tego taki, że cała elita europejska chodzi na pasku syjonistów. Nagle prawa człowieka przestają się liczyć. Do tyrania jest Putin, a nie oni. Zakłamanie wybija sufitem!

do Edek 2024-06-13 08:41:39 "A dlaczego nie protestują na granicy przeciwko beżowym bandytom którzy zadzgali naszego żołnierza?" Dlatego PO_jebie; "Załóżmy, że przyjmujemy 7 tysięcy uchodźców. Wśród nich jest jeden zamachowiec. Wysadza w powietrze i ginie dziesięciu Polaków. Ale uratowaliśmy życie tych 6999, które przecież uciekały przed wojną" – powiedziała Anna Pamuła, reporterka “Gazety Wyborczej”.

1968 powtórka 2024-06-12 21:31:44 znów biją i represjonują studentów - tak samo było w 1968 roku gdy partia pałowała studencką brać... wtedy biły chamy a dziś puławianie...

@faza 2024-06-12 19:18:43 Czyli popierasz ludobójstwo, ataki na cele cywilne, wywłaszczenia, okupacje i blokowanie pomocy humanitarnej. Dobrze ci z tym, możesz patrzeć w lustro?

@Edek 2024-06-12 19:15:56 Oczywiście ze popierasz, w końcu stamtąd pochodzi wasz prezydent i połowa waszej partii. To przecież nie kto inny jak Lech Kaczyński zapewniał w knesecie o dozgonnej przyjaźni między Polską a Izraelem sugerując wręcz ze Polacy są Sługami narodu żydowskiego. A to że armia izraelska zabiła już 30 razy więcej palestyńskich cywili niż hamas podczas podczas ataku w październiku, to ojtam ojtam, niedobra mówić. Blisko 2 miliony Palestyńczyków pozbawionych dachu nad głową, to też tylko statystyka.

Smutna Polska 2024-06-12 19:02:18 To naprawdę smutne, że naród, który tyle wycierpiał z rąk Niemców, teraz niczym się od tych nazistów nie różni. Ale jeszcze smutniejsze jest to, że rektor warszawskiej uczelni nie tylko nie opowiada się zdecydowanie przeciwko planowemu mordowaniu bezbronnych cywilów w Palestynie, ale jeszcze na ludzi, którzy się ujmują za mordowanymi, nasyła policję.

Hahaha 2024-06-12 18:35:35 bo to panie antysemici byli - straszne antysemitniki - a tu najbardziej moralna i humanitarna armia świata miażdżyła zwłoki(ludzi?) czołgami, rozrywa ludzi na strzępy bombami precyzyjnymi, niszczy osiedla, bloki, szpitale... dzieci tej humanitarnie moralnej armii wypisują na pociskach artyleryjskich "with love from Israel" - ot takie życzenia dla swoich kolegów i koleżanek z Libanu... miłujące pokój państwo... gonić antysemitów!

Edek 2024-06-12 18:31:25 A dlaczego nie protestują na granicy przeciwko beżowym bandytom którzy zadzgali naszego żołnierza.Cześć jego pamięci niech spoczywa w spokoju.Wyrazy współczucia dla najbliższych. W pełni popieram Izrael w walce z bandytami i terrorystami z bliskiego Wschodu.

faza 2024-06-12 17:33:07 popieram izrael

@żyd 2024-06-12 17:23:49 Pomyliłeś gazety. Dla ciebie jest ta zwędzona przez Michnika Solidarności.

oświadczenie 2024-06-12 17:20:18 A w oświadczeniu władz uczelni stary jak świat manewr ze wzbudzaniem współczucia. no bo jak to nie przepuścili ciężarnej czy chorego na raka, co za bestie... Takie zabiegi stosowano m.i. w III rzeszy żeby usprawiedliwiać holokaust. Studenci mają święte prawo do protestowania a władze uczelni powinny ponieść konsekwencje za ograniczanie konstytucyjnych praw

W TVN-ie nie podali 2024-06-12 17:07:59 zatem jest to PIS-owska prowokacja !