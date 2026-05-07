Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Prezydent RP Karol Nawrocki zarządził przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej.

REKLAMA

Celem referendum, które ma zostać przeprowadzone w dniu 27 września 2026 r., jest umożliwienie obywatelom zajęcia stanowiska w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu dla państwa i niezwykle ważnych ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia.

Prezydent podkreśla, że referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w zjednoczonej Europie. Jest prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.

Pytanie referendalne brzmi:

„Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”

(d)

REKLAMA