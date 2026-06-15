Prezydent RP w USA: naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce

Fot. Wioletta Mordasiewicz (archiwum)

Naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce - oświadczył w niedzielę w Silver Spring prezydent Karol Nawrocki, który przybył do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.

REKLAMA

- To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobrą relację z prezydentem Stanów Zjednoczonych - powiedział Nawrocki mediom w Silver Spring w Maryland po mszy z udziałem polskiej społeczności.

- Nasz cel strategiczny jest taki: czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem - oznajmił prezydent.

Zaznaczył, że przybył do USA na 80. urodziny prezydenta Trumpa, "więc chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają" od niego złożenia najpierw prezydentowi życzeń z okazji urodzin i z okazji 250. rocznicy deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. - Ale każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski - przekazał prezydent Nawrocki.

Ocenił, że prezydenta Trumpa "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Podkreślił, że Trump "regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych". - Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO. Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać - powiedział polski prezydent.

- Natomiast, jak państwo wiecie, nie odkrywam teraz żadnych nowych kart, jest problem często z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu, jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z prezydentem Donaldem Trumpem - kontynuował.

Ocenił, że "to jest główne zadanie dla polskich dziennikarzy, dla polskiej opinii publicznej, aby to, co udaje się dzięki doskonałym relacjom dwóch prezydentów ustalić na najwyższym poziomie politycznym, było realizowane przez rząd, z tym mamy duże problemy".

Zwrócił uwagę na "problemy w wypowiedziach, czy to polskiego marszałka, czy gestach i wypowiedziach polskiego premiera, czy w pewnej dynamice realizowania tych ustaleń o budowie Fort Trump". - To też przecież było przedmiotem moich rozmów 3 września z prezydentem Trumpem. To ustaliliśmy, że prezydent Trump jest gotowy do tego, aby inwestować w Fort Trump w Polsce - kontynuował.

- A wykonalność tych zadań w związku z dramatyczną, za sprawą ministra (finansów Andrzeja) Domańskiego, sytuacją finansów publicznych i realizacją nawet 100 postulatów obecnego rządu jest po prostu na słabym poziomie. Gdyby był rząd, który jest w stanie skorzystać z tej koniunktury, która narysowała się w relacji dwóch prezydentów, byśmy byli dużo dalej. Mam nadzieję, że uda mi się zmobilizować polski rząd do tego, aby korzystać z ułożenia tych relacji na najwyższym szczeblu - oświadczył Nawrocki.

Prezydent wyraził przekonanie, że "z tego momentu i z tych relacji powinniśmy skorzystać jak najlepiej". - Wszystko, co mogę, to wychodzi dobrze, bo jesteśmy w G20, bo mamy 10 tys. żołnierzy amerykańskich, bo pojawiają się F-35 za sprawą decyzji poprzednich rządów, więc to jest realizowane. Natomiast ja zawsze z trwogą patrzę na budzenie pewnych antyamerykańskich narracji w Polsce, bo one są niekorzystne dla Polski - powiedział prezydent.

Pytany przez dziennikarzy, czego będzie życzył prezydentowi Trumpowi, odparł: - Oczywiście będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania, którego prezydentowi Trumpowi nie brakuje, ale żeby miał dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę - podkreślił Nawrocki.

Jak poinformował w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Trumpem. Dopytywany, czy Prezydent RP będzie miał możliwość odbycia rozmowy „jeden na jeden” z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że „będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa”.

Wieczorem w niedzielę prezydent Nawrocki będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w urodziny Trumpa.

W poniedziałek natomiast prezydent będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

Copyright

REKLAMA