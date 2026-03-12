Prezydent zawetował unijny program SAFE (akt. 1)

Fot. Przemysław Keler/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Według zapowiedzi rządu, weto nie uniemożliwi skorzystania z tych środków.

REKLAMA

Zawetowana ustawa zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

- W tym miejscu przestrzegam, że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej, czy później spotkają się z odpowiedzialnością, zarówno polityczną, jak i prawną - dodał prezydent.

Według przedstawicieli rządu, prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni to np. dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP.

Polska miałaby być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd mógłby skorzystać z ok. 43,7 mld euro (prawie 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

***

Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu - ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o niepodpisaniu ustawy wdrażającej unijny instrument SAFE. Prezydent pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na 185 mld zł - powiedział Czarzasty.

Prezydent poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Marszałek Sejmu odnosząc się do tej decyzji powiedział w TVN24, że nie jest zaskoczony.

- Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych - ocenił marszałek Sejmu. Jak dodał, w piątek spotka się rząd, który zrobi wszystko „żeby te pieniądze dla polskiego wojska, dla 120 tys. polskich fabryk na polskie uzbrojenie produkowane wróciło. Mamy w tej sprawie Plan B i zrobimy to” - zapewnił.

- Chcę poinformować 12 tysięcy przedsiębiorstw, które miały dostać kontrakty: nie dostaniecie tych kontraktów (...). Ta decyzja spowodowała, że 10 miliardów złotych na infrastrukturę drogową odpłynęły. Zabrał Pan, panie prezydencie, w sposób ostateczny 7 miliardów złotych na bezpieczeństwo obywatelom. - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu zapytany czy Sejm zajmie się projektem ustawy prezydenta o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych odpowiedział: „jeżeli chodzi o ustawę pana prezydenta, nie widzę żadnych podstaw, żeby procedować ustawę, która oszukuje Polaków, pokazuje zysk w miejscu, którego nie ma i rozmydla sprawę”.

- Jeżeli chodzi o moje zdanie, w sprawie ustawy pana prezydenta - jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema i do tego ściema oparta na zysku, którego nie ma - powiedział Czarzasty.

***

Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE - ocenił jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Jego zdaniem rząd nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia Polski w euro.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. - Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

Do decyzji prezydenta odniósł się na X Sławomir Mentzen. „Dobrze, że Prezydent zawetował ustawę o SAFE” - napisał poseł Konfederacji.

Jego zdaniem „rząd Tuska nielegalnie uzurpował sobie prawo do zadłużenia nas w euro na prawie 200 mld złotych, zwiększając jednocześnie pozatraktatowo kompetencje UE”. „Tusk ze swoimi pachołkami powinien za to stanąć przed Trybunałem Stanu!” - oświadczył Mentzen.

Zauważył jednocześnie, że weto „niestety nic nie zmieni, bo w tej ustawie nie było słowa o zgodzie na wzięcie tego kredytu”. Jak dodał, ustawa „dotyczyła spraw księgowych i organizacyjnych, nie było w niej wyrażenia zgody przez Sejm na wzięcie kredytu”.

Copyright

REKLAMA