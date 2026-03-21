Prezydent Karol Nawrocki będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek udaje się do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak zaznaczył prezydencki minister, obecnie nie są potwierdzone żadne spotkania prezydenta Nawrockiego w USA na najwyższym szczeblu. Jak podkreślił Przydacz, nie ma dotąd także potwierdzenia, że w konferencji weźmie udział prezydent USA Donald Trump.

- Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 - tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty - powiedział w sobotę PAP Przydacz.

Dodał, że prezydent leci do Stanów Zjednoczonych „na zaproszenie organizacji CPAC (Conservative Political Action Conference - PAP), na konferencję amerykańskich Republikanów, konserwatystów, jako gość specjalny”. - Został pan prezydent nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia - przekazał prezydencki minister.

Według Przydacza w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii tych relacji w roku 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będzie, jak zaznaczył prezydencki minister, „przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą”.

Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Przydacz zaznaczył, że w czasie wizyty Nawrockiego w USA będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze.

Jak zauważył, Teksas ma dobrze rozwijającą się gospodarkę, jedną z największych w USA. - Gdyby Teksas był osobnym państwem, byłby siódmą gospodarką świata. Warto więc utrzymywać relacje gospodarcze z teksańskim biznesem. Teksas jest też dostarczycielem nośników energii, w tym skroplonego gazu LNG do Polski. I to będzie także tematem rozmów podczas wizyty pana prezydenta w Teksasie - powiedział prezydencki minister.

W przyszłą niedzielę natomiast - przekazał Przydacz - zaplanowane jest też spotkanie prezydenta z Polonią i Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach.

- Polonia w Teksasie jest bardzo liczna, to ponad 200 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia. Rodacy mieszkający w Teksasie często są ludźmi sukcesu, pracują w biznesie czy na wysokich stanowiskach na uniwersytetach teksańskich, więc z tymi wpływowymi Polakami prezydent również będzie rozmawiał o dalszym rozwoju relacji Polski i USA, ale też relacji Polski z Teksasem jako ważnym partnerem gospodarczym - podkreślił minister.

W czasie ubiegłorocznej konferencji CPAC - największej imprezy politycznej amerykańskiej prawicy - ówczesny prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem, gdzie miała miejsce konferencja. Po tej rozmowie Duda przekazał, że nie ma obawy, żeby obecność USA w Polsce miała się zmniejszać i przywołał słowa Trumpa, że przewiduje on raczej umacnianie obecności armii amerykańskiej w naszym kraju.

Później - w maju 2025 roku - Duda był jednym z mówców konferencji CPAC, która po raz pierwszy odbyła się w Polsce, w podrzeszowskiej Jasionce. Gościem specjalnym był też Karol Nawrocki, wówczas jeszcze jako popierany przez PiS kandydat na prezydenta Polski.

Conservative Political Action Conference (CPAC) to coroczna konferencja odbywająca się w przeszłości w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych państwach, m.in. na Węgrzech czy tak, jak w tym roku, w Polsce. (PAP)

