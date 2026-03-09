Ceny ropy naftowej przebiły poziom 100 dolarów za baryłkę

Ceny amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) przekroczyły w niedzielę poziom 100 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od marca 2022 roku. Ten sam poziom przebiła cena ropy Brent, stanowiącej globalny punkt odniesienia.

Ceny WTI podskoczyły w niedzielę o prawie 20 proc. w ciągu jednego dnia, osiągając cenę 108 dol. za baryłkę. Ceny Brent wzrosły o 16 proc. do poziomu 107 dol. To kolejny cenowy skok surowca w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem. Od ubiegłego tygodnia cena WTI wzrosła aż o 58 proc., co według CNBC jest najszybszym wzrostem ceny od 1983 r.

Ostatni raz cena teksańskiej ropy przebiła poziom 100 dolarów w marcu 2022 r., tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rosnące koszty surowca to wynik zamknięcia Cieśniny Ormuz, przez którą zwykle przepływa 20 proc. morskiego transportu ropy naftowej. Zamknięcie cieśniny uniemożliwia eksport przez państwa Zatoki Perskiej. Kilka państw - Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt - ograniczyły wydobycie ze względu na kończące się miejsce na magazynowanie ropy.

Rosnące ceny ropy spowodowały szybkie wzrosty cen na stacjach paliw w USA, średnio o 15 proc., co również jest najszybszym wzrostem od rosyjskiej inwazji z 2022 r.

Prezydent USA Donald Trump dotąd w swoich wypowiedziach bagatelizował znaczenie wzrostu cen, twierdząc, że wkrótce szybko spadną po zakończeniu działań wojennych. Taką samą perspektywę przedstawiał w niedzielę w wywiadach telewizyjnych minister energii Chris Wright.

- Wkrótce zobaczymy bardziej regularny ruch statków przez Cieśninę Ormuz – powiedział Wright w wywiadzie dla CNN. - Obecnie jesteśmy daleko od normalnego ruchu. To trochę potrwa. Ale powtarzam, w najgorszym przypadku to kilka tygodni, a nie miesięcy - zapowiedział.

