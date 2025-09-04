Czwartek, 04 września 2025 r. 
Nawrocki: Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej

Data publikacji: 04 września 2025 r. 07:35
Ostatnia aktualizacja: 04 września 2025 r. 07:57
Fot. PAP/Radek Pietruszka  

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w środę po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, że dał on Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. Przekazał, że rozmowy dotyczyły też zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Poinformował ponadto, że otrzymał od Trumpa zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie.

Nawrocki wystąpił na konferencji w Blair House po zakończeniu spotkania z Trumpem, z udziałem delegacji z obu państw. Ze strony polskiej uczestniczyli w niej m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz, szef BBN Sławomir Cenckiewicz i europoseł Adam Bielan.

Podkreślił, że atmosfera spotkania z Trumpem była przyjazna, zwłaszcza po tym gdy w symbolicznym hołdzie dla pilota majora Macieja Krakowiana przeleciały nad Białym Domem amerykańskie samoloty wojskowe.

Nawrocki poinformował, że zaprosił Donalda Trumpa do Polski. Daty możliwej wizyty nie ustalono, ale prezydent Polski nie wykluczył, że może dojść do niej w przyszłym roku. - Polska jest liderem krajów Europy środkowej i wschodniej i dla całego regionu byłoby doskonale gdyby pan prezydent Donald Trump odwiedził Warszawę, odwiedził Polskę - powiedział.

Prezydent zaznaczył w rozmowie z polskimi dziennikarzami, że podczas spotkania w Białym Domu Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił polsko-amerykańską sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej.

- Poczytuję to za duży sukces tego spotkania w obliczu dyskusji o przesuwaniu wojsk amerykańskich w Europie - dodał Nawrocki.

- To jasno wybrzmiało i to znalazło swoje potwierdzenie także w czasie rozmów plenarnych, że dla prezydenta Trumpa Polska jest wyjątkowym, szczególnym sojusznikiem i moja wizyta, wizyta prezydenta Polski, to potwierdziła, że te relacje będą utrzymywane na najwyższym pułapie – podkreślił.

Poinformował też, że w styczniu do Polski mają trafić myśliwce F-35, które Polska zamówiła w 2020 r. Maszyny budowane dla Polski pozostają do tej pory w USA, gdzie polscy piloci zostali wysłani na szkolenie.

Nawrocki przekazał, że podczas zamkniętej części spotkania w Białym Domu rozmawiał też z prezydentem Trumpem o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy oraz zwiększeniu stałej ich obecności w Polsce.

- Zdradzę państwu, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy nawet z panem prezydentem i z ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące właśnie tego projektu - powiedział.

- Od dnia jutrzejszego pan sekretarz (szef Pentagonu) Hegseth zgodnie z decyzją pana prezydenta Trumpa i pan minister Cenckiewicz zgodnie z moją decyzją będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski, będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej - powiedział. Podkreślił, że jest natomiast zbyt wcześnie, żeby o nich mówić. Zaznaczył jednocześnie, że te gwarancje "zarówno na spotkaniu otwartym, jak i na spotkaniu zamkniętym wybrzmiały w sposób jednoznaczny i mocny".

Nawrocki zaznaczył, że podczas spotkania poruszano też kwestie ekonomiczne, głównie związane ze współpracą w ramach inicjatywy Trójmorza, która - jak zaznaczył - zyskała wsparcie Trumpa. Podkreślił, że wśród tematów rozmów była także kwestia kolejnych dostaw amerykańskiego gazu do Polski i całej Europy Centralnej.

Na sam koniec rozmów - zaznaczył Nawrocki - dostał też zaproszenie od prezydenta Trumpa na przyszłoroczny szczyt grupy G20 w Miami na Florydzie. - To także uznaję za bardzo ważną informację dla polskiej opinii publicznej - zauważył, podkreślając, że zabiegano o to w poprzednich rozmowach.

Prezydent był pytany o to, czy podczas zamkniętej części spotkania poruszył kwestię postępowania rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Nawrocki zapewnił, że w sposób jednoznaczny potwierdził swoje stanowisko, które wyrażał także w czasie rozmów telefonicznych z Trumpem i z liderami całej UE, mówiąc jasno i konsekwentnie, że nie ufa Putinowi. - Polska nie ma innych doświadczeń, jak tylko złe doświadczenia z Federacją Rosyjską i kolejne pakiety sankcji z jednej strony, a z drugiej strony wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale całej Europy – stwierdził prezydent.

– Niezależnie od różnic, które są w ramach UE, różnic, które są w Polsce między mną a polskim rządem, gwarantuję, że w kwestiach bezpieczeństwa, także na tym spotkaniu zamkniętym, mówiłem jednoznacznie o tym, jak postrzegam Władimira Putina, jakim jest zagrożeniem dla wolnego świata – dodał.

Prezydent, pytany o możliwą stałą obecność amerykańską w Polsce, zaznaczył, że widzi na to poważną szansę, a także na rozwój wspólnych nowych projektów ważnych dla polskiej infrastruktury bezpieczeństwa.

Nawrockiego pytano też czy zamierza rozmawiać o efektach rozmów w Waszyngtonie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

- W wielu sprawach nie zgadzam się z premierem, z polskim rządem, natomiast dzisiaj w Waszyngtonie reprezentowałem rację państwa polskiego, wykonując też zadanie, którego polski rząd – wiemy o tym – nie potrafi wykonać, nie radzi sobie od 2 lat w relacjach polsko-amerykańskich, więc cieszę się, że może to załatwić prezydent Polski - powiedział.

- Myślę tutaj w kontekście państwowym, a nie tego, co uroiło się panu wicepremierowi, ministrowi spraw zagranicznych czy to, co na zapleczu poważnej polityki chciał zaproponować Polkom i Polakom – stwierdził prezydent Nawrocki.

 

Logo PAP Copyright

Komentarze

Pracz
2025-09-04 10:52:54
Tak, jasne. Zapłacisz, dostaniesz. Jak zdania nagle nie zmieni. P.S. A kto to jest Nawrocki?
Beata
2025-09-04 10:38:43
Anglosasi, patrz Anglia, dali gwarancje bezpieczeństwa Polsce, a jak Hitler napadł Polskę w 1939 nic nie zrobili. Anglosasi mają interesy, pasożytują od wieków na sojusznikach przez kolonizację gospodarczą i wojskową lub kolonizację terenu wraz z surowcami i tanią siłą roboczą.
klemens
2025-09-04 10:07:20
ile jeszcze tych gwarancji ? Jesteśmy w NATO , więc w czym problem ? Pojechał , odebrał faktury i wraca . Trump nawet nie odprowadził po zakończeniu rozmów . Powitanie przez drugorzędnego urzędnika i takież pożegnanie . A konferencja prasowa to jakaś parodia . Banały wygłaszane do mikrofonów tylko stacji polskich . Zełeńskiego przyjmują z większą atencją . Lennik stawił się u suwerena .
jeśli trzeba
2025-09-04 10:00:38
jeśli trzeba to dla bezpieczeństwa Polski choćby i deklaratywnego to warto Pana Prezydenta Trumpa choćby i w dupę pocałować. to coś czego nie rozumie bamda Tuska
cdn
2025-09-04 09:55:00
Wizyta pokazala,ze te wszystkie tuski,sikorskie,klichy,schnepfy powinni kury szczac prowadzic,a nie uprawiac polityke cytujac slowa wielkiego marszalka J.P.
klufin
2025-09-04 09:34:38
Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa zostało podpisane przez prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę, prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, premiera Wielkiej Brytanii Johna Majora, prezydenta USA Billa Clintona w dniu 5 grudnia 1994 r.
Nie dziwi już nic
2025-09-04 09:09:21
"Hyży" przed wyborem "Czaskoskiego" na "dwugodzinnego" prezydenta; „Trump, jego zależność od rosyjskich służb już dziś nie podlega dyskusji. To nie jest tylko moje przypuszczenie” „Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby nawet 30 lat temu”. Koniec, kropka!
Nonsens
2025-09-04 09:05:17
"Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa" - daje to Polska. Trump nie robi niczego za darmo. Zresztą co warte są ich gwarancje przekonała się nie tak dawno Ukraina, króra w zamian za pozbycie się broni jądrowej otrzymała "gwarancje".
ubawiony
2025-09-04 09:02:40
Takie same gwarancje, jak że zakończy wojnę na Ukrainie w 24 godziny od zostania prezydentem USA?
Jestem za PIS
2025-09-04 08:16:05
i za Nawrockim, ale PUTIN jest dogadany z wielkimi tego świata, że to co w Jałcie ustalono, to ma wrócić na swoje miejsce! I tego się trzymajmy, a nie to co ktoś komuś obieca! Lepszy Nawrocki , niż Rafałek , bo już bylibyśmy zalani balastem lekarzy i inżynierów od Niemców ! Wiadomo, Im gospodarka zdechła, to Oni tych inżynierów już tak za bardzo nie potrzebują u siebie, no i Polska za dwa lata Ich weźmie na swoje utrzymanie! Przynajmniej taka jest przewodnia linia " NASZEJ" partii, obecnie PO!

