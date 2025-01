Poznaliśmy nazwisko nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego

obserwator

2025-01-14 15:51:19

Darek Wieczorek to była zupełna porażka. Ja pamietam tego jegomościa z SP 5 na Królowej Jadwigi. My jestesmy ten sam rocznik. Darek zrezygnować z mandatu posła bo zawiódł elektorat w Szczecinie.Jak go kiedyś spotkam na ulicy w Szczecinie to go poprosze o to ososbiscie.