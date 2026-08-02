Niedziela, 02 sierpnia 2026 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA

Policja zatrzymała 18-latka z Ukrainy, który zaatakował nożem kobietę

Data publikacji: 02 sierpnia 2026 r. 13:24
Ostatnia aktualizacja: 02 sierpnia 2026 r. 17:04
Policja zatrzymała 18-latka z Ukrainy, który zaatakował nożem kobietę
Fot. archiwum  

Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który w sobotę wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło około godz. 21 na ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. – Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. Ma 30 lat, w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu – powiedziała w niedzielę PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Napastnik został ujęty przez policję tuż po zdarzeniu.

Policjantka przekazała, że 18-letni mężczyzna to obywatel Ukrainy, a ofiara to Polka. – To wszystko, co możemy w tej sprawie na razie przekazać – powiedziała podkomisarz Freus.

Według lokalnych mediów do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. 

Logo PAP Copyright

REKLAMA

Komentarze

kurier codzienny
2026-08-02 16:57:42
co czarzaste i tuski będą gadać , bo po wyzwaniu przez nerwusa młodych ukrainek było krzyku co nie lada na forum międzynarodowym włącznie z min ukr. msz, każdy polityk lewicowy strzępił ozór, nikt z nich się nie zająknął że w obronie ukrów stawili się polscy pasażerowie.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA