Podwyżka cen biletów w PKP Intercity

Od 11 stycznia br. zaczną obowiązywać wyższe ceny biletów na przejazdy pociągami - poinformowało w środę PKP Intercity. Podwyżkę uzasadniono m.in. znaczącymi zmianami cen energii elektrycznej.

Jak przekazał przewoźnik kolejowy, zmiana cen biletów wynika z konieczności ich dostosowania do rosnących kosztów działalności - przede wszystkim wyższych cen energii elektrycznej - oraz do oferty cenowej konkurencji.

Skąd podwyżka w PKP Intercity?

Zaznaczono, że w porównaniu do stycznia 2022 r. cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18 proc., co przełoży się bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 r. opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną. Jak podkreślono, oznacza to wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Spółka zwróciła też uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5 proc., a także wysokie stopy procentowe.

To druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. "Najnowsze prognozy spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc." - podano, dodając, że wzrost kosztów energii trakcyjnej może przekroczyć 100 proc. w skali roku.

Podkreślono, że zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

O ile wzrosną ceny biletów?

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika ceny biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów wzrosną średnio: o 17,8 proc. dla przewozów Express InterCity Premium (EIP); o 17,4 proc. w pociągach Express InterCity (EIC); o 11,8 proc. w pociągach Twoje Linie Kolejowe (TLK). Średnio o 10 proc. wzrosną również ceny biletów odcinkowych.

Dodano, że po raz pierwszy od 2016 r. zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Spółka przekazała zarazem, że wydłuża okres obowiązywania ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max o kilka godzin, tj. do północy z czwartku na piątek, aby zwiększyć ich atrakcyjność.

Jak wynika z danych PKP Intercity, w 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 59 mln osób. Strategia rozwoju i inwestycji spółki z perspektywą do 2030 r. przewiduje inwestycje w tabor i przyjazne środowisku stacje postojowe na poziomie 27 mld zł. Obecnie PKP Intercity ma zakontraktowane umowy o wartości 7 mld zł brutto m.in w nowoczesny tabor.(PAP)

