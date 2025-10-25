PO, Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska łączą się w jedną partię - Koalicję Obywatelską

Na sobotniej konwencji Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię. Jej nazwa to Koalicja Obywatelska, a logiem jest biało-czerwone serce. Jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne - podkreślił premier Donald Tusk.

Formalnych zmian dokonano podczas zamkniętej części wydarzenia, kiedy to konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej dokonała zmian w statucie partii. Polegały one m.in. na zmianie jej nazwy z Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską, do której akces będą mogli składać członkowie rozwiązanej już Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polska, która ten krok ma jeszcze przed sobą. Zgodnie ze statutem znak graficzny nowej partii to biało-czerwone serce, natomiast flaga to dotychczasowe logo PO.

- Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory - powiedział premier Donald Tusk, który podczas otwartej części konwencji zabrał głos jako pierwszy i przemawiał przez ponad 45 minut. - Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro - dodał.

- Już nigdy nie chciałbym być świadkiem tego, jak wielkie sprawy upadają przez małe przywary czy niemądre spory. Za dużo się tego naoglądałem w historii Polski. Mam dzisiaj wielki respekt i wielkie uznanie dla pani przewodniczącej Barbary Nowackiej oraz przewodniczącego Nowoczesnej Adama Szłapki. Dla siebie też w jakimś sensie - zażartował premier, wskazując, że zjednoczenie, na które zdecydowały się trzy partie, „jest przecież rzeczą niełatwą”.

Dużą część swojego przemówienia premier poświęcił historii. - Jeśli Polacy mają wolność, to są gotowi i zdolni do robienia rzeczy wielkich - wskazywał, zwracając uwagę na historyczny wzrost gospodarczy, w tym fakt, że pod względem PKB na osobę Polska przegania obecnie Japonię. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2026 r. Polska wyprzedzi Japonię pod względem PKB per capita w parytecie siły nabywczej.

Jednocześnie - jak przekonywał - cały dotychczasowy dorobek jest zagrożony przez tych, którzy „w Niemczech czy w Holandii widzą większe zagrożenie niż to ze strony Rosji”. Zdaniem szefa PO dla polityków PiS głównym wrogiem są właśnie Europa, Unia Europejska, Niemcy, Francja. - A wiecie, co to znaczy w praktyce? Dla nich największym problemem jest nasza wolność - dodał.

- Polska będzie tak długo bezpieczna, Polska będzie tak długo pożądanym partnerem dla tych najbardziej ambitnych, gwarantujących nasze bezpieczeństwo wobec agresji rosyjskiej partnerów, jak długo my będziemy rządzić. Tak długo, jak my będziemy wygrywać z tymi, którzy chcą to zrujnować - stwierdził premier, przekonując, że PiS proponuje naszemu krajowi „kompletną samotność”.

Głos na konwencji zabrała również szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz dotychczasowy szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Ta pierwsza kontrastowała Koalicję Obywatelską z Prawem i Sprawiedliwością, przekonując, że ci drugi „kochają wyłącznie pieniądz i wyłącznie Jarosława Kaczyńskiego”. Mówiąc o sprawach programowych łączących KO, Nowacka stwierdziła m.in. że „wbrew temu, co pokazuje PiS”, polską tradycją „nie jest łasić się do nazioli”, a „nazistów gonić”. - I to pokażemy po raz kolejny - powiedziała.

Szłapka przekonywał natomiast, że osiem lat rządów PiS było „zamachem Jarosława Kaczyńskiego na Polskę”, a stawką najbliższych miesięcy jest to, czy rzeczywistość, którą potem udało się zbudować, zostanie utrzymana.

Konwencja zjednoczeniowa PO, Nowoczesnej i iPL odbywała się równolegle do drugiego dnia konwencji programowej PiS - politycy tej partii oceniają zjednoczenie jako próbę ucieczki od zobowiązań wyborczych. „Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie” - napisał na platformie X szef PiS Jarosław Kaczyński.

- Nie zajmujemy się sobą. Właśnie zakończyliśmy etap zjednoczenia po to, aby skuteczniej realizować nasze obietnice i działać dla Polski - powiedziała PAP rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda, pytana o te słowa.

Z kolei minister finansów i gospodarki Andrzej Domański pytany przez dziennikarzy o to, dlaczego premier skoncentrował się w swoim wystąpieniu na PiS, nie wymieniając Konfederacji - odparł, że to właśnie to ugrupowanie przez osiem lat „plądrowało Polskę, wręcz rozgrabiało nasz kraj”. - Nic dziwnego, że nasz premier mówił właśnie o PiS-ie i o tym, co Jarosław Kaczyński i jego akolici robili przez te osiem lat - powiedział.

Po zarejestrowaniu zmian w statucie Koalicji Obywatelskiej odbędą się wybory władz. Zgodnie z nowym statutem czynne prawo wyborcze będzie przysługiwało członkom po upływie co najmniej sześciu miesięcy od przyjęcia w poczet partii - chyba, że zarząd krajowy wyrazi zgodę na wcześniejsze korzystanie z tych praw. To sposób na to, by w wyborach mogli wziąć udział dotychczasowi członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska, którzy złożą akces do partii.

