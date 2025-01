Pismo do ambasadora USA ws. ograniczenia dostępu do czipów dla Polski

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że w piątek skierował pismo do ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezinskiego ws. ograniczenia Polsce dostępu do czipów. Dodał, że oczekuje wyjaśnienia, dlaczego tak się stało, a najlepiej "jakieś formy korekty tej decyzji".

W poniedziałek resort handlu USA opublikował decyzję mającą na celu ograniczenie eksportu amerykańskich czipów GPU (graphic processing units) - procesorów graficznych - do wybranych krajów. Chociaż przewidziano wyjątki dla strategicznych sojuszników, kilkanaście państw członkowskich UE - w tym Polska - ma zostać objętych ograniczeniami. Decyzja ta wywołała krytykę zarówno Unii Europejskiej, stowarzyszeń branży półprzewodników, jak i największego ich producenta, firmy NVIDIA.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany, czy dla Stanów Zjednoczonych w kwestii technologii Polska jest krajem trzeciego świata i w związku z tym, że nasz kraj znalazł się na liście państw, które objęło ograniczenie dostępu do czipów.

Paszyk powiedział, że to "bardzo zła decyzja". "Dziwimy się, co legło u jej podstaw" - dodał.

"Dzisiaj rano w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii zwróciłem się do ambasadora Stanów Zjednoczonych Marka Brzezinskiego zwracając uwagę, że nie zasłużyliśmy jako strategiczny partner (...) na takie traktowanie" - powiedział minister Paszyk. Przyznał, że podziela argumenty Komisji Europejskiej, że nie powinno być takiego różnego traktowania, krajów tworzących Unię Europejską.

Zdaniem szefa MRiT dokonano segregacji krajów europejskich ze szkodą dla Polski i dodał: "Tak być nie powinno". Jego zdaniem "zawsze jest jakaś szansa na korektę tej decyzji". Dodał, że liczy, iż pozna jej powody. "A jeszcze lepiej oczekiwałbym jakiejś formy korekty tej decyzji" - podkreślił minister.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział w środę w rozmowie z dziennikarzami, że USA nie poinformowały wcześniej polskich władz o ograniczeniu eksportu amerykańskich czipów. Jego zdaniem to zły sygnał dla Polski, pokazujący, że rząd amerykański nie rozumie, że ma lojalnego sojusznika.

W środę wiceminister SZ Jakub Wiśniewski rozmawiał z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim ws. ograniczenia eksportu amerykańskich czipów AI do wybranych krajów, w tym Polski. "Polska wyraziła zaniepokojenie ostatnimi decyzjami amerykańskiej administracji. Strona amerykańska zobowiązała się do przeprowadzenia ze stroną polską dalszych konsultacji na poziomie technicznym i politycznym" - poinformowało w komunikacie MSZ.

Wcześniej Gawkowski informował, że zwrócił się do MSZ o informacje w tej sprawie. "Będę zabiegał o to, by minister spraw zagranicznych wystosował w tej sprawie specjalne noty" - mówił dziennikarzom wicepremier.

Według opublikowanych zasad, większość zawartych w dokumencie postanowień będzie obowiązywać od 15 maja 2025 r., a inna część - od 2026. Do tego czasu zainteresowane podmioty mogą zgłaszać komentarze i uwagi do reguł. Wejście w życie nowych zasad nie jest jednak jeszcze przesądzone, a ostatecznie o ich wdrożeniu zdecyduje już administracja Donalda Trumpa.

