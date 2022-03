PiS chce odwołania marszałka Grodzkiego

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie wniosku o odwołanie ze stanowiska marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. To reakcja na skierowane do Rady Najwyższej Ukrainy przemówienie szczecińskiego polityka, w którym przeprosił Ukraińców za to, że, jego zdaniem, polski rząd finansuje Putina.

Grodzki powiedział tak: "Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące Tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom – finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi".

Po tych słowach prawica nie pozostawiła na polityku Platformy Obywatelskiej suchej nitki.

Poseł PiS ze Szczecina Leszek Dobrzyński komentował: "To nie tylko Grodzki. Podobny "przekaz dnia" realizują totalni od około 10 dni. Od kiedy nasiliła się krytyka Niemiec za ich postawę wobec Rosji. To jest do sprawdzenia. Grodzki dokonał tylko podłego zwieńczenia tej akcji. Po co? - "Fur Deutschland", jak mówi pewien hejter".

Lider Solidarnej Polski w naszym regionie, Dariusz Matecki, "w imieniu Polaków ze Szczecina" przeprosił za Tomasza Grodzkiego.

Gniew PiS i SP na zmianę poglądów trzeciej osoby w państwie nie wpłynął. Marszałek powiedział Polskiej Agencji Prasowej:

- Najwyraźniej dotknąłem czułej struny, sądząc po absurdalnych komentarzach ze strony części polityków prawicy. Wezwałbym ich wobec tego, by naprawdę wzięli się do roboty i wzorem innych krajów świata zaczęli poważnie przestrzegać sankcji wobec reżimu Putina.

PiS jest w Senacie w mniejszości. Przewodniczący PO, Donald Tusk, ocenił, że burza wokół słów marszałka Grodzkiego jest przesadzona. ©℗

Alan Sasinowski

