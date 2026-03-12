Papieski jałmużnik kard. Krajewski nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim

Kardynał Konrad Krajewski został mianowany przez papieża arcybiskupem metropolitą łódzkim. Decyzję Leona XIV ogłosiła w południe w czwartek Nuncjatura Apostolska w Polsce - poinformował Episkopat. Duchowny zastąpi kard. Grzegorza Rysia, który w grudniu ub. roku objął urząd metropolity krakowskiego.

Kard. Konrad Krajewski, który z nominacji poprzedniego papieża Franciszka pełnił w ostatnich latach funkcję jałmużnika papieskiego, jest w Łodzi dobrze znany - nie tylko urodził się w tym mieście, ale również przez wiele lat był z nim związany jako kapłan i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Nawet wtedy, gdy kard. Krajewski decyzją papieża Franciszka został jałmużnikiem papieskim i na stałe mieszkał w Watykanie, był częstym gościem w Łodzi. Spotykał się wówczas z poprzednim metropolitą łódzkim kard. Grzegorzem Rysiem, który zarządzał archidiecezją przez osiem lat i w listopadzie ubiegłego roku został metropolitą krakowskim. Obaj kapłani mieli m.in. zwyczaj wspólnego i aktywnego uczestnictwa w pielgrzymkach łodzian na Jasną Górę.

Od grudnia funkcję administratora archidiecezji łódzkiej pełnił biskup Zbigniew Wołkowicz.

Mianowania kardynałowi pogratulował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. „Po wielu latach posługi w kurii rzymskiej powraca ksiądz kardynał do ojczyzny oraz do swojej rodzinnej archidiecezji Łódzkiej, z której się wywodzi” - napisał abp Wojda w liście do kard. Krajewskiego.

„Bogate doświadczenie Kościoła powszechnego oraz Stolicy Apostolskiej niech stanie się cennym darem dla Kościoła w Łodzi oraz dla całego Kościoła w Polsce. Niech ono umacnia wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchownych w wiernej służbie Chrystusowi oraz inspiruje ich do odważnego świadectwa wiary” - podkreślił.

Według ekspertów, kard. Ryś odmienił łódzki Kościół - zainicjował szereg różnego rodzaju działań m.in. inicjatywy ewangelizacyjne i duszpasterskie, społeczne, na rzecz dialogu i sprawiedliwości. Cieszył się też dużą sympatią zarówno księży, jak i wiernych. Od momentu odejścia kard. Rysia do Krakowa w Łodzi nieoficjalnie mówiono, że naturalnym kandydatem na jego następcę powinien być kard. Krajewski.

Papież Leon XIV mianował nowym papieskim jałmużnikiem i prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia hiszpańskiego augustianina Luisa Marina de San Martin - podał w czwartek Watykan. Zastąpi on kardynała Konrada Krajewskiego, którego papież mianował metropolitą łódzkim.

Kard. Konrad Krajewski urodził się 25 listopada 1963 roku w Łodzi. W 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1988 roku uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tego samego roku, 11 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka.

Przez dwa lata pracował duszpastersko w diecezji łódzkiej. W 1990 roku podjął studia w zakresie liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum, gdzie w 1993 roku uzyskał kościelny licencjat. W 1995 roku obronił doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Po powrocie z Rzymu w 1995 roku został ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka oraz wykładowcą liturgiki i dyrektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1997 roku, podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce, zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji. Od 1997 roku był też prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a 1 października 1998 roku podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Od 12 maja 1999 roku do czasu mianowania go szefem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej 3 sierpnia 2013 roku był ceremoniarzem papieskim. Sakrę biskupią przyjął 17 września 2013 roku w bazylice watykańskiej.

28 czerwca 2018 roku, na konsystorzu w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek kreował go kardynałem diakonem, a jako kościół tytularny nadał mu kościół Matki Bożej Niepokalanej na Eskwilinie. 6 października 2018 roku papież Franciszek mianował go członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 5 czerwca 2022 roku został również mianowany prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

