Niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną z Ukrainy

Portal Interia dotarł do jednego ze świadków zdarzenia - mieszkańca Wożuczyna w województwie lubelskim. - Nad ranem, około 7 usłyszeliśmy głośny świst. To coś przeleciało i poleciało w stronę Wożuczyna w pola. Tam w kierunku Bud - opowiadał mężczyzna w rozmowie z dziennikarzem portalu. (PAP, ip)

Komentarze

@rudy 2023-12-29 18:18:41 Spokojnie premier Donald wszystko załatwi nie ma się co martwić nie zabierom wam 13,14 piecsetek , a tamtych się rozliczy , nie twoja w tym głową, najważniejsze że nie ma kaczora piszczaka i reszty i najlepsze że już nie wrócą...

antyzielonski 2023-12-29 17:40:25 tak sie konczy wysylanie broni pijanym ukraincom

warte dyskusji 2023-12-29 16:52:31 to że morawiecki będąc prezesem banku zarabiał 3 mln zł a przyjmując posadę premiera zarabiał ok 200 tys .Pokaż drugiego polityka który poszedł do polityki by tyle stracić. może tusk

Prezydent 2023-12-29 16:39:38 Ładnie nas łupież załatwił

czytam 2023-12-29 16:39:20 Znaczy się jest lepiej niż za PiS? A stolica jest w War wszawie jeszcze?A może w Berlinie/ na co nam w Wa-wie?/.Kosiniak to zaleczy . Polytycy... oreły , sokoły i ich wyborcy ... matoły?

rudy 2023-12-29 16:15:11 i stalo sie. Co teraz bando rudzielca. Nie ma krzyku i kwiku ze nas atakuja? Nie, teraz jest wszystko OK. Bydlaki dorwaly sie do koryta i mysleli ze wszystko sie uspokoi.

był i się zmył 2023-12-29 15:31:22 Jestem dumny z tego jak mężnie Wojsko Polskie i sojusznicy z NATO - monitorowali trajektorie lotu pocisku rosyjskiego w granicach państwa przez ok 40km. Dodatkowo zareagowali zgodnie z procedurami i zamiast zniszczyć obiekt po prostu nie przeszkadzali - czuje się bezpiecznie że to tak sprawnie działa. Zmiana władzy spowodowała jedynie to że informacje dostaliśmy dziś a nie za kilka miesięcy. Barwo, ale im pokazaliśmy żołnierze niezłomni NATO.

Warte dyskusji... 2023-12-29 15:17:13 Temat jawności majątków rodzin polityków pojawił się w 2019 r. po publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik napisał, że Mateusz Morawiecki w 2002 r. kupił wraz z żoną Iwoną 15 hektarów gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu. Gazeta wskazała wówczas, że rzeczoznawca uznał, że jeszcze w 1999 r. grunt był wart prawie 4 mln zł.

ppor. też. LWP 2023-12-29 15:09:55 Czy wszystkie jednostki wojskowe z zachodniopomorskiego już podążają na front wschodni w pełnej gotowości bojowej?.

Widać różnicę ??? 2023-12-29 14:24:25 Płaszczak z ekipą ukrywał przez pół roku ,że spadły rakiety pod Bydgoszczą , a pani na jeździe konnej robiła zdjęcia ruskich helikopterów na terenie Polski przy granicy z Białorusią ... ot i szczelne państwo PIS i granica ...

jan 2023-12-29 14:14:25 Tak źle zaczynającego rządu, jak w wypadku gabinetu Donalda Tuska, Polska po 1989 r. nie miała. A nawet niektóre rządy lepiej kończyły niż ten Tuska zaczyna. No i już po pierwszych dwóch tygodniach urzędowania nie było tylu złych wiadomości dla tych, których ten rząd podobno reprezentuje, czyli obywateli: od podwyżek podatków przez wywrócenie do góry nogami edukacji po ograniczanie fundamentalnych wolności i praw, z wolnością słowa na czele.

Edek 2023-12-29 14:12:43 POlityka to straszna rzecz.Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ile było krzyku rzadania natychmiastowej dymisji ministra MON ze strony totalnej opozycji podczas poprzednich incydentów? Dzisiaj sytuacja się powtórzyła i mamy kolejna rakietę nad Polska .Specjalista z MON tygrysek mowi ze ,,Panstwo funkcjonuje,, i wszystko jest pod kontrola.Granie bezpieczeństwem Polski i Polaków jest karygodne nie do przyjęcia. Bezpieczenstwo kraju musi być nadrzędnym celem niezależnie od opcji POlitycznej

rezerwowy bohater 2023-12-29 14:11:36 Dobrze, że Cimoszewicza nie trafiło, bo mielibyśmy III wojnę światową. Młodzi już zastanawiają się, ile będzie trzeba dać w łapę, aby uzyskać zwolnienie od służby wojskowej. Powinniśmy koniecznie szybko awansować obywatela kaprala Wałęsę.

Granica 2023-12-29 13:26:22 No taką mamy szczelną granicę według Płaszczaka , nie daj Boże konfrontacji z tymi jełopami...

Może należało 2023-12-29 13:13:45 wezwać ambasadora Ukrainy, żeby wyjaśnił co do nas wystrzelili? A swoją drogą jak tam śledztwo w sprawie Przewodowa. Dalej ustaleń brak? A dwóch Polaków nie żyje.

Obiekt 2023-12-29 13:12:03 Co na to nowy minister, wybitny znawca wojskowości?

TZ. 2023-12-29 13:06:20 Różnica jest taka, że teraz nie krzyczą, że to "coś" wystrzelili Ruscy. Ale to kwestia czasu.

FIGO 2023-12-29 12:50:16 Szybko zaczęli wlatywać ! Opozycja krakała, że PIS-owcom w majtki wlatywało bez ich wiedzy !Nie ma co z takich tematów żartować i oskarżać rządzące władze .Szybko koło fortuny się obraca . Oby to był tylko incydent !

DDD 2023-12-29 12:37:04 Dlqczego do tego dopuścuł nowy rząd?

PO_patrz się 2023-12-29 12:31:58 Pan! Nawet Donaldu Tusku wlatują "niezidentyfikowane objekty". Teraz czytać dawne o_PO_zycyjne komunikaty z zamianą PiS na PO - ten sam jazgot. Ważne iż "Tygrysek" .... służby państwa zadziałały natychmiastowo. PiS_dzielcy "komunikowali" tak samo - "toczka w toczkę".