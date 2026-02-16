Poniedziałek, 16 lutego 2026 r. 
Niemcy przedłużają kontrole na granicy

Data publikacji: 16 lutego 2026 r. 19:06
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2026 r. 19:06
Niemcy przedłużają kontrole na granicy
 

Od 15 marca Niemcy przedłużą kontrole graniczne o kolejnych sześć miesięcy - zapowiedział w poniedziałek szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt w rozmowie z tabloidem „Bild”. Dotyczy to także granicy z Polską.

Minister podkreślił, że kontrole graniczne są „jednym z elementów reorganizacji polityki migracyjnej w Niemczech”. Będą obowiązywać co najmniej do połowy września.

Stosowne dokumenty miały zostać przekazane przez rząd w Berlinie Komisji Europejskiej - poinformował „Bild”. Kontrole w ramach strefy Schengen są oficjalnie dopuszczalne jedynie jako środek nadzwyczajny, dlatego decyzja Dobrindta musi formalnie zostać zgłoszona KE.

Wobec podróżujących, w tym także przekraczających granicę w celu dojazdu do pracy, utrzymane zostaną tym samym wyrywkowe kontrole. Działania te mogą powodować opóźnienia na przejściach granicznych ze wszystkimi dziewięcioma państwami sąsiadującymi z Niemcami, w tym z Polską. Każdy przekraczający granicę musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od października 2023 r., oficjalnie w celu zatrzymania nielegalnej migracji. Kanclerz Friedrich Merz deklarował, że środki wprowadzone przez Niemcy mają charakter tymczasowy.

