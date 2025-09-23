Premier: o północy ze środy na czwartek otwieramy przejścia graniczne z Białorusią
Data publikacji: 23 września 2025 r. 14:35
Ostatnia aktualizacja: 23 września 2025 r. 14:56
Ze środy na czwartek o północy przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte – przekazał we wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk. Dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, rząd ponownie je zamknie.
– Chciałem państwa poinformować o podjęciu decyzji wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda (...) za chwilę stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad – poinformował premier Tusk na początku posiedzenia rządu.
Zaznaczył, że zostaną one otwarte o północy ze środy na czwartek.
Premier dodał, że narzędzie – możliwość zamknięcia przejść granicznych – pozostaje cały czas w naszych rękach.
– Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść – podkreślił.
Tuska , chwaliłem Go za tę decyzję! Widać naciski i biznes wywierają silny wpływ na decyzję. Nie oceniam tego , bo nie wiem ile w tym biznesie jest konieczności , a ile pazerności na zarabianiu na wojnie ? Tak jak z nawozami. Mimo embarga ciągną to różnymi metodami. Mnie się wydawało ,że takie zamknięcie wkurzy CHINY, a One już wiedzą kogo szturchać po łbie? Widać to inaczej się rozgrywa . Nie lubię Tuska, ale tutaj miał rację i Go w tym popierałem ! Biznes był ostrzegany przecież?!
hipokryci
Płemieł powiedział: "jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów" - zapomniał tylko dodać że już oni sami dbają o to, żeby to napięcie nie malało. Cholerni podżegacze wojenni, kąsają rękę która jest do nich wyciągana w geście pojednania: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/polska-odpowiada-na-propozycje-bialorusi-stanowcza-reakcja-msz/426jq8r
