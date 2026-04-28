Trzynaście pełnometrażowych fabuł w konkursie 45. Festiwalu „Młodzi i Film”

Do Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” wybrano 13 tytułów, z których jeden będzie miał swoją światową premierę na festiwalu – poinformowali w poniedziałek organizatorzy.

13 filmów zakwalifikowanych do Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych powalczy o Wielkiego Jantara, główną nagrodę festiwalu.

- Jedna z fabuł „La petite mort” Kai Zalewskiej i Martyny Byczkowskiej, aktorki znanej m.in. z seriali „1670” i „Absolutni debiutanci”, będzie mieć w Koszalinie światową premierę – przekazało biuro prasowe festiwalu. W konkursie znalazł się też jeden film animowany — „Chłopiec na krańcach świata” Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej.

Pozostałe wybrane obrazy to: „Capo” Roberta Kwilmana, „Glorious Summer” Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka, „Klarnet” Toli Jasionowskiej, „Królestwo” Michała Ciechomskiego, „LARP. Miłość, trolle i inne questy” Kordiana Kądzieli, „Las” Joanny Zastróżnej i „Mroki” Bartosza Szyszki.

W konkursie pełnych metraży fabularnych pokazane zostaną również: „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” Emi Buchwald, „Północ Południe” Sebastiana Pańczyka, „Skrzat. Nowy początek” Krzysztofa Komandera i „To się nie dzieje” Artura Wyrzykowskiego.

Wyniki naboru do dwóch pozostałych konkursów festiwalu: pełnometrażowych dokumentów oraz krótkich metraży w kategorii: fabuła, animacja i dokument, podane zostaną w kolejnych dniach.

45. KFDF „Młodzi i Film” odbędzie się w dniach 7-13 czerwca w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie).

Tradycyjnie wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu, w tym pokazy konkursowe, jest bezpłatny. Bezpośrednio po konkursowych projekcjach można się spotkać z twórcami filmów w ramach cyklu „Szczerość za szczerość”. Nie zabraknie też obrazów zaproponowanych przez partnerów festiwalu, rozmów i debat eksperckich oraz branżowych. W Konkursie Teatrotek prezentowane są wybrane realizacje, które powstały w ramach projektu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W ubiegłorocznej edycji festiwalu główną nagrodę Wielkiego Jantara za pełnometrażową fabułę otrzymała Mara Tamkovich za „Pod szarym niebem”. W 2024 r. triumfował w tym konkursie Grzegorz Dębowski z „Tyle co nic”, w 2023 r. - Damian Kocur z filmem „Chleb i sól”.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Festiwal jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej i samorząd województwa. Przyznawane są Wielkie Jantary za debiuty pełnometrażowe - fabułę i dokument. W kolejnych kategoriach laureaci otrzymują Jantary. Są także nagrody pieniężne.

Historia Festiwalu „Młodzi i Film” sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. Tu swoje produkcje pokazywali m. in.: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski, Kuba Czekaj i Jan Holoubek.

