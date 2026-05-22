Film o Paulu Robienie powraca do kina Pionier 1907

Kadr z filmu, na którym w rolę Paula Robiena wciela się aktor Wiesław Łągiewka, a towarzyszy mu Artur Daniel Liskowacki, szczeciński pisarz, który napisał opowiadanie o przyrodniku.

Film szczecińskich twórców, którego bohaterem jest przedwojenny przyrodnik i wizjoner Paul Robien, można w ten weekend obejrzeć na ekranie kina Pionier 1907.

Niemiecki ornitolog, który na niezamieszkałej dziś wyspie Sadlińskie Łąki zbudował stację przyrodniczą, jest uważany za prekursora dzisiejszej ekologii. Nie tylko postulował on ochronę środowiska i tworzenie rezerwatów, ale także miał odwagę sprzeciwiać się władzy: pisał listy do Hitlera i Göringa, protestując przeciwko niszczeniu przyrody i ludzkiej godności. Za swoje przekonania zapłacił najwyższą cenę - po zakończeniu II wojny światowej kontynuował swoją pracę na wyspie, gdzie wraz z żoną został zamordowany przez sowieckich żołnierzy.

Jego niezwykłą postać przybliża powstały niedawno film „Paul Robien – człowiek, który nie kłaniał się hydroplanom”. Za jego realizację odpowiadają nasi redakcyjni koledzy: Marek Osajda i Marek Klasa oraz Michał Kulik, a operatorem kamery jest Bartosz Jurgiewicz. Film ukazuje życie i działalność przyrodnika na tle niezwykłych krajobrazów Doliny Dolnej Odry, jeziora Dąbie i rezerwatu Świdwie – uchwyconych w rytmie czterech pór roku.

Seanse filmu „Paul Robien – człowiek, który nie kłaniał się hydroplanom” odbędą się w sali Kiniarnia w sobotę (23 maja) o godz. 13.30 i w niedzielę (24 maja) o godz. 14.

