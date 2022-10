Nie żyje Jerzy Urban rzecznik prasowy rządu PRL w stanie wojennym

Od 1986 r. wspólnie ze Stanisławem Cioskiem i szefem wywiadu MSW gen. Władysławem Pożogą opracowywał dla gen. Jaruzelskiego analizy polityczne i propozycje działań. Został członkiem powołanego przez Biuro Polityczne sztabu, mającego nadzorować przygotowania do Okrągłego Stołu i jego przebieg. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił funkcję rzecznika prasowego strony koalicyjno-rządowej. Uczestniczył również w obradach podstolika ds. środków masowego przekazu. W roku 1989 (od kwietnia do września) był przewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, następnie do maja 1990 r. dyrektorem i redaktorem naczelnym Krajowej Agencji Robotniczej. W roku 1990 wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej pozostawał bezpartyjny. Od jesieni 1990 r. był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika "Nie".(PAP)

Jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej związał się z tygodnikiem "Nowa Wieś". W 1951 r. rozpoczął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. W 1955 r. przeniósł się z "Nowej Wsi" do redakcji "Po prostu", gdzie pracował do 1957 r. W latach 1957-61 oraz 1964-69 objęty zakazem druku, publikował pod pseudonimami (m.in. Jan Rem, Jerzy Kibic). Od 1961 do 1981 r. kierował działem krajowym w tygodniku "Polityka". W sierpniu 1981 r. został rzecznikiem prasowym rządu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Funkcję tę pełnił w kolejnych gabinetach do 1989 r.

Jerzy Urban urodził się 3 sierpnia 1933 r. w Łodzi w rodzinie o korzeniach żydowskich, od pokoleń zasymilowanej. Jego ojciec był redaktorem "Głosu Porannego" związanego z PPS. Po wybuchu wojny uciekając przed Niemcami wraz z rodzicami przedostał się do Lwowa. Po zajęciu miasta przez Niemców w 1941 r. jego rodzina ukrywała się na tzw. aryjskich papierach. Po wojnie wróciła do Łodzi, a po kilku latach przeniosła się do Warszawy, gdzie Jerzy Urban w Liceum im. Stanisława Staszica zdał maturę.

Komentarze

O jedną 2022-10-03 23:16:58 Kanalię mniej na tej ziemi...

Wreszcie i nareszcie 2022-10-03 21:50:45 I niech Mu ziemia "Ciezka bedzie"... za to, co po-wyprawial Nam Polakom w latach KO-munistycznego PRL-u... !!!

Yurek 2022-10-03 21:40:28 Ło matko i córko...... Było co prawda to to coś osobliwością przyrodniczą, ale żeby o tym zaraz pisać.......? Było i się zmyło.....

Przekorny 2022-10-03 21:32:52 Nie jeden chciałby mieć chociaż część jego talentu .Przeszedł do historii niezależnie od przeciwników jako szczególna osobowość. Coraz mniej ludzi jego pokroju, poniekąd stałych w przekonaniach. A kto bez winy niech teraz rzuca kamieniem. On już mu nie odpowie.

FIGO 2022-10-03 20:33:47 Niech Pan Bóg zmiłuje się nad jego Duszą . Zaczynał jako zakonnik , a zakończył jako rozpustnik . Rzemiocha doskonały . Jako wyrobnik Jaruzelskiego spełnił się jako "Gebels " stanu wojennego . Jemu zawdzięczam , że przestałem głosować na swoją ulubioną Lewicę . Trzeba mu przyznać , że miał doskonałych redaktorów : Cychol, Gadzinowski , Rozenek i parę pań. Byli nad wyraz rzetelni , tygodnik NIE, miał wzięcie . Było , minęło ! Spoczywaj w Pokoju . Wytropił fałszywą lojajkę J. Kaczyńskiego.

@Rem 2022-10-03 20:12:37 Co do nazwania innych i wyroków sądowych..... Lepiej być Goebbelsem niż debilem, patrz wyrok sądu apelacyjnego kilka dni temu.

@Bielik 2022-10-03 19:53:11 Ten Twój Bog nieźle bo obdarował.89 lat .Wielu co to całe źycie na kolanach,poleciało do Smoleńska i......Też się przekonali źe Bóg istnieje

A komu to potrzebne? 2022-10-03 19:51:18 Jaki jest sens informowania o śmierci takich osobników? Owszem, jest to wielka tragedia dla jego najbliższej rodziny i tylko tyle.

Ku chwalę? 2022-10-03 16:50:00 Czy redakcja Kuriera zamierza także upamiętnić kolejne rocznice śmierci np. Ludwika Kalkszteina. Podobnie jak Urban był inteligentnym dziennikarzem, podobnie jak on współpracował z okupantem, a tak w ogóle, to mieszkał przez pewin czas w Szczecinie i pracował w Kurierze... Młodszym czytelnikom przypomnę że miał on na sumieniu m.in. wydanie Niemcom gen Grota Roweckiego. Swoich dni doczekał w RFN - ostoi demokracji.

Cały kurier... 2022-10-03 16:34:25 Czy ten zmarły czlowiek był kimś ważnym dla redakcji Kuriera, że go wspomina na swoich łamach? Jeżeli tak to czym zasłużył na pamięć - wkładem w rozwój dziennikarstwa? Może wyróżnił się w zwalczaniu komunistycznego ustroju w Polsce??? Proszę panie i panów redaktorów o podpowiedź.

Bielik 2022-10-03 16:21:25 Ś. p. Jerzy U rban właśnie się przekonał, że istnieje Pan Bóg.

@kris 2022-10-03 16:17:53 Katolicki głos w Twoim domu

kris 2022-10-03 15:56:46 wcale go nie żałuje, szkodnik, komuch, kawał gnoja. W kotle będzie sie smażył. teraz to szampan będzie pity ale nie za jego zdrowie. Plastuś jeb any

ABC 2022-10-03 15:47:11 Odszedl z tego swiata wyjatkowy bydlak i kanalia.Tylko dzieki ukladowi w Magdalence nikt nie dobral sie do skory,Zyl w dobrobycie otoczony uwielbianiem roznych michnikow.geremkow ,olejnik/TW''stokrotka''/Jego zastepca niejaki Rozenek wybrany przez l polactwo do Sejmu walczy o przywrocenie wysokich emerytur dla jeszcze licznie zyjacych bandytow z bezpieki,

RIP 2022-10-03 15:24:13 Część Jego pamięci. Niech Mu ziemia lekką będzie.

lori 2022-10-03 15:10:14 Maciek po czym wnosisz że komentarze piszą katolicy? Ty jesteś wróżbita Maciej czy drugi Jackowski nam się objawił? a może tu są: ateiści, zielonoświątkowcy, świadkowie jehowy, prawosławni itd.. Nie wrzucaj wszystkich do jednego worka. Co do Urbana to tam właśnie jest jego miejsce.

W jednej chwili 2022-10-03 15:07:33 inteligencja w Polsce .ebła o połowę. Nastał czas dzbanów. Spoczywaj w pokoju Panie Jerzy. Łapcie świry, żeby wam nie zabrakło @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

SromotnikBezwstydny 2022-10-03 15:00:10 Pan Jerzy Urban był bardzo dobrym dziennikarzem, super felietonista. Miał niesamowicie kwiecisty język. Był człowiekiem odważnym.Jego pióro mogło równać sie z najlepszymi w świecie. A ,że był komunista, Jego wybór, nie ukrywał tego i nie wstydził się. Jego autorstwa "Ja jako były" jest nie do podrobienia... (chociaż niektórzy starali się... nieudacznicy.).

@Rem 2022-10-03 14:49:54 Obecni propagandziści przerośli go kłamaniu oszukiwaniu i mataczeniu na tyle że on był przy nich jak dzieciak z piaskownicy. Jeden z nielicznych sympatycznych Żydów w polskim rządzie jakich było i jest ogromna ilość i rządzą gojami. On pierwszy publicznie powiedział że rząd się sam wyżywi. Czy w dzisiejszej inflacji, galopadzie cen duże podwyżki dla prezydenta, premiera, posłów nie są tym o czym on 35 at temu głośno powiedział?. Zmieniło się coś od komuny???? Nie - rząd dalej ma ludzi w .......

Szkoda Jan 2022-10-03 14:48:15 Naprawdę zdolny Polak. A w dodatku szalenie dowcipny; w PRL założył czasopismo "Szpilki", w którym umieszczał złośliwe i prześmiewcze swoje artykuły nt. ówczesnych urzędników, a nawet władz, z powodu czego miał kłopoty. Odważny i postępowy jak mało który dziennikarz. Cześć Jego Pamięci, bo dziś takich samodzielnych dziennikarzy już nie ma.

Rem 2022-10-03 14:32:24 W 1992 roku senator Ryszard Bender określił Urbana mianem „Goebbelsa stanu wojennego” w programie telewizyjnym „Dekomunizacja po polsku”. Sprawa trafiła do sądu. Sąd badał sprawę przez 13 lat. W 2005 Sąd Najwyższy wydał ostateczną opinię, utrzymującą wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z października 2004. Było to jednoznaczne z uznaniem, że Bender miał prawo porównywać Urbana do Goebbelsa w zakresie stylu uprawianej propagandy.

Maciek 2022-10-03 14:11:14 Polscy katolicy jak zwykle przejawiają swoją wiarę i kulturę w komentarzach!

śpiwór 2022-10-03 14:02:44 Śmierć żadnego człowieka nie cieszy i ta również, ale tu odszedł zły człowiek więc nie ma powodu do żalu.

lori 2022-10-03 13:59:17 klemens ty przez całe swoje życie to w żałobie będziesz chodził, miesięcznice mu zorganizuj. Tylko jest mały problem bo to komuch był. Jednego komucha mniej

A x.. z nim! 2022-10-03 13:56:21 Gardził. Zasłużył na pogardę.

Paul 2022-10-03 13:52:20 Płakać za nim i jego kolesiami to ja nie będę. Zmarł jeden z tych co wynosił się nad innych.

rudy 2022-10-03 13:38:30 jednego komucha mniej,naigrywał się z porządnych ludzi!A klemens to też z tych byłych.....!!!

No 2022-10-03 12:59:04 Tu leży Jerzy Urban, trumna się nie domyka bo wystają uszy.

klemens 2022-10-03 12:47:51 szacunek dla Redakcji za notatkę o wspaniałym dziennikarzu , świadku naszej historii . Odszedł ostatni chyba wolny człowiek i niezależny umysł .Wielka strata dla niezależnego dziennikarstwa .