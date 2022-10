Szef MSZ podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych od Niemiec

A czym się różnią zbrodnie nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Sowieckiego? Czy straty poniesione przez Polskę na wschodzie są mniej tragiczne od zadanych przez hitlerowskie Niemcy? Skoro wysuwamy roszczenia wobec jednych, to zwykła uczciwość wymaga te same kryteria stosować wobec wszystkich. Nieprawdaż? Tak więc piszę z Polski i polskiego Szczecina z którego bliżej mi jest do Berlina niż Kijowa, Moskwy czy Kaczogrodu

Antyprezes

2022-10-03 13:22:04

To niestety część kampanii wyborczej Kaczelnika . Po straszeniu swojego elektoratu : uchodźcami, osobami transpłciowymi , Lgbt, Euro, itp. przyszedł czas na Niemców ( on wie ,że oni to dyplomaci, nie odwiną mu się) ,żeby na końcu móc powiedzieć do swoich : widzicie tyle kasy było do wzięcia , ale NIE CHCĄ DAĆ , ale ja chciałem to dla was :)) Przypomnę ,że ostatni 4-ty raz zrzekliśmy się , jako państwo wszelkich roszczeń wobec Niemiec przystępując do UE . Dostaniemy tak , jak Grecja ..