Poniedziałek, 01 września 2025 r. 
Nawrocki: jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie reparacji od Niemiec

Data publikacji: 01 września 2025 r. 07:34
Ostatnia aktualizacja: 01 września 2025 r. 07:48
Fot. PAP/Adam Warżawa  

Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego - mówił w poniedziałek na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki.

- Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale potrzebuje też reparacji od państwa niemieckiego - dodał prezydent.

Zaapelował też o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji. - Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami - powiedział prezydent. 

Komentarze

Kosmita
2025-09-01 10:22:14
I sowiety też niech bulą, w końcu razem pospołu z hitlersynami zaczęli.
HANS
2025-09-01 10:16:18
Chcecie reparacji? To oddajcie Szczecin i Gdańsk. A o wschodni zaścianek czepiajcie się ruskich.
@I slusznie
2025-09-01 10:04:28
Więc niech twój bokserek wypieprza z BMW
Edek
2025-09-01 09:57:25
Brawo Panie Prezydencie.Tak trzymać ,ani kroku w tył.Trzeba upominać się o swoje i bronić POLSKICH interesów.Cała nadzieja w Panu. Niemcy muszą zapłacić za zbrodnie,gwałty,grabieże, zniszczenia i dewastacje Polski .To niemcy wywołali II WŚ ,napadły na Polskę i nie wolno nigdy o tym zapomnieć Obecny nierząd nie broni interesow Polski i Polaków a jest wasalem i sługusem niemiec i urzędasów ue.
@Brawo
2025-09-01 09:00:35
a co mają podważać, te 6 bilionów co wyliczył PiS to jakieś ochłapy... Wbpierwszej połowie lat 90 sama Gaxeta Wyborcza cytowała opracowania historyków brytyjskich z ktorych wynikało że Niemcy są nam winni ponad 12 bilionów marek niemieckich bezspornych odszkodowań i jakieś 15 bilionów marek niemieckich spornych odszkodowań. Zakładając że 1 marka niemiecka to ok 1 euro dziś to mamy pewnie prawo do jakich 20 bilionów euro reparacji. A traktatu pokojowego Niemcy z Polską nie zawarły do dziś.
Jan66
2025-09-01 08:56:20
Niech zwroci się do PIS i jej byłej minister pani Anny Fotygi, która w 2006 roku potwierdziła , że Polska w 1953 r. Zrzekla sie reparacji od Niemiec i nie ma takiej możliwości ich pozyskania. TEMAT ZAMKNIĘTY. To gadanie Nawrockiego to tylko pod publiczkę. Niemcy jak będą chcieli to mogą najwyżej zapłacić, zadośćuczynienie. Pis rządził 8 lat mówił o tym , zrobił niby wyliczenie i NIGDY NIE ZŁOŻYŁ ŻADNYCH DOKUMENTÓW DO NIEMIEC O WYPŁATĘ CZEGOKOLWIEK. Amen panie Nawrocki. Niech Pan złoży!
I slusznie.
2025-09-01 08:24:43
Tylko nasz proniemiecki rzad jest zdecydowanie przeciw. Oni chca zaplacic Niemcom ...
Brawo
2025-09-01 08:20:30
niemcy nie podważają kwoty wyliczonej .niw przedstwiają dokumentów że to zostało zaspokojone

