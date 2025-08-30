Sierpień, który zmienił Polskę. Obchody 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta RP [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Przed historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin „Solidarności”. - Polacy nigdy nie zgodzili się oddać swojej wolności - mówił prezydent Karol Nawrocki

W imieniu organizatorów głos zabrał Dariusz Głogowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. – Co roku 30 sierpnia spotykamy się tutaj, by wspomnieć wydarzenia z 1980 roku i uczcić tych, którym zawdzięczamy wolność. To właśnie w szczecińskiej stoczniowej świetlicy podpisano pierwsze porozumienia sierpniowe w kraju. Dały one impuls do przemian, które kilka lat później odmieniły Polskę – mówił.

Głogowski przypomniał także, że sierpniowe przesłanie pozostaje aktualne. – Sierpień to nie tylko historia. To zobowiązanie, by i dziś umieć być solidarni, dostrzegać człowieka obok siebie i budować wspólnotę ponad podziałami – podkreślił.

Następnie przemawiał prezydent RP Karol Nawrocki. – Sierpień jest miesiącem narodowej pamięci. Polacy nigdy nie zgodzili się oddać swojej wolności. Dzięki poświęceniu robotników i stoczniowców odzyskaliśmy suwerenne państwo. Ale pamiętajmy – zwycięstwo Solidarności okupione było cierpieniem i więzieniami – przypomniał.

Prezydent zwrócił się szczególnie do młodych: – Nie byłoby wolnej Polski bez ofiary ludzi, których nazwiska widnieją na tablicach pamięci. To wy musicie dziś nieść ich wartości – jedność, solidarność i odpowiedzialność – w przyszłość. Niech żyje Solidarność, niech żyje Polska! – zakończył.

Po przemówieniach uhonorowano młodych społeczników i uczniów, którym wręczono Medale im. Longina Komołowskiego. Następnie arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński, poprowadził modlitwę „Anioł Pański”, przypominając, że „Solidarność była nie tylko ruchem społecznym, ale i ruchem sumień, zrodzonym z wartości chrześcijańskich”.

Na zakończenie przyszedł moment upamiętnienia ofiar wydarzeń grudniowych. Jako pierwszy kwiaty złożył prezydent Karol Nawrocki, po nim delegacje władz, związków zawodowych, służb mundurowych oraz mieszkańców Szczecina. W ciszy oddano hołd bohaterom Grudnia ’70 i Sierpnia ’80.

(dg)