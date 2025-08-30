Sierpień, który zmienił Polskę. Obchody 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta RP
Data publikacji: 30 sierpnia 2025 r. 12:53
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2025 r. 15:05
Fot. Dariusz Gorajski
Przed historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i narodzin „Solidarności”. - Polacy nigdy nie zgodzili się oddać swojej wolności - mówił prezydent Karol Nawrocki
W imieniu organizatorów głos zabrał Dariusz Głogowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. – Co roku 30 sierpnia spotykamy się tutaj, by wspomnieć wydarzenia z 1980 roku i uczcić tych, którym zawdzięczamy wolność. To właśnie w szczecińskiej stoczniowej świetlicy podpisano pierwsze porozumienia sierpniowe w kraju. Dały one impuls do przemian, które kilka lat później odmieniły Polskę – mówił.
Głogowski przypomniał także, że sierpniowe przesłanie pozostaje aktualne. – Sierpień to nie tylko historia. To zobowiązanie, by i dziś umieć być solidarni, dostrzegać człowieka obok siebie i budować wspólnotę ponad podziałami – podkreślił.
Następnie przemawiał prezydent RP Karol Nawrocki. – Sierpień jest miesiącem narodowej pamięci. Polacy nigdy nie zgodzili się oddać swojej wolności. Dzięki poświęceniu robotników i stoczniowców odzyskaliśmy suwerenne państwo. Ale pamiętajmy – zwycięstwo Solidarności okupione było cierpieniem i więzieniami – przypomniał.
Prezydent zwrócił się szczególnie do młodych: – Nie byłoby wolnej Polski bez ofiary ludzi, których nazwiska widnieją na tablicach pamięci. To wy musicie dziś nieść ich wartości – jedność, solidarność i odpowiedzialność – w przyszłość. Niech żyje Solidarność, niech żyje Polska! – zakończył.
Po przemówieniach uhonorowano młodych społeczników i uczniów, którym wręczono Medale im. Longina Komołowskiego. Następnie arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński, poprowadził modlitwę „Anioł Pański”, przypominając, że „Solidarność była nie tylko ruchem społecznym, ale i ruchem sumień, zrodzonym z wartości chrześcijańskich”.
Na zakończenie przyszedł moment upamiętnienia ofiar wydarzeń grudniowych. Jako pierwszy kwiaty złożył prezydent Karol Nawrocki, po nim delegacje władz, związków zawodowych, służb mundurowych oraz mieszkańców Szczecina. W ciszy oddano hołd bohaterom Grudnia ’70 i Sierpnia ’80.
Komentarze
Adam
2025-08-30 15:55:14
A co ze stępką Morawieckiego? Naobiecywali ludziom a potem się wycofali.
🚶♂️
2025-08-30 15:50:26
Same ciezkie tematy ostatnio. Wszystkim polecam chwile uśmiechu. Lotek wrzucil na yt nowy standup. O trójce klasowej. Kto ma potomstwo albo lubi standupy może zobaczyć. Milego weekendu czytelnikom i Redakcji Kuriera.
Alkor
2025-08-30 15:31:25
Kim jest ten facet na zdjęciu?
@Ten chłop
2025-08-30 15:26:36
On szkodzi polskim interesom. Najpierw zawetował ustawę obniżającą ceny prądu dla Polaków, a teraz ustawę Kamilka. Komu ten człowiek służy, bo na pewno nie Polsce.
@@wstyd
2025-08-30 15:15:23
No niestety ruskie mocno przyczyniły się do jego wyboru. Ingerowali cały czas.
Mam to gdzieś
2025-08-30 15:04:59
To nie jest uczciwie wybrany prezydent Polski. Rafał Trzaskowski dostał więcej głosów.
Suwnicowa
2025-08-30 14:51:11
Dlaczego nie ma tuzów solidarności w Szcz, gdzie Frasyniuk, krzaklewski, Borusewicz, Gwiazdowie, wrzodak, hall, Walendziak.? Pytam bez złośliwości. Był w latach ubiegłych ktoś znany spoza Szczecina ? Tyle lat propagandy o masowości, jedności i szlachetności ruchu i co. Przecież,,czerwony,, pokonany to dlaczego nie ma wspólnych obchodów.
Dziad brodaty
2025-08-30 14:36:57
Radio szczecin wrzuciło zdjecia z tej uroczystości. Razem z prezydentem kłaniają się starsi panowie w adidasach, starych marynarkach, bez krawatów. W lumpeksie krawat kosztuje 5 zl. Gdybym podziwiał tamte wydarzenia to chociaż bym się ubrał na spotkanie z vipami.
Werka
2025-08-30 14:34:04
Brawo panie Prezydencie. Dziękujemy za wizytę w Szczecinie.
@Wstyd
2025-08-30 14:19:28
Hańbą jest to że taka szmata jak ty używa zwrotu ,,nasza Stocznia,,
@wstyd
2025-08-30 13:58:37
Wstyd, że taki typ jak ty wypisuje ruską propagandę. Ciekawe czy za kasę???
Ryba
2025-08-30 13:54:39
Wszystko by było pięknie gdyby PiS nie spowodował że nikt poważny nie ma żadnego szacunku dla Solidarności. Kiedyś filar naszej wolności a teraz folwark działaczy sprzedany politycznie dla zysków poszczególnych ludzi. Przykład jak w Polsce dla swoich interesów można zniszczyć wszystko
Edek
2025-08-30 13:46:44
Przy kaźdej rocznicy odżywają wspomienia tamtych trudnych czasow. Dwa tygodnie w stoczni oraz radość z zakończenia strajku i podpisanie porozumień.Serce pęka kiedy widzę że cała nasza walka i poświęcenie poszło na marne.Po to strajkowaliśmy żeby dzisiaj komuniści ,lewacy i targowica rządziła Polską.Cała nadzieja w Panu Panie Prezydencie.
Oddaj dom
2025-08-30 13:46:08
Powiedział chociaż czy oddał wreszcie mieszkanie Panu Jerzemu?
Jerzyk
2025-08-30 13:45:55
Brawo Panie Prezydencie za ważne słowa. Dziękujemy, że Solidarność Szczecińska została przez Pana doceniona, tak często przecież jest niedoceniana.
@ Ja
2025-08-30 13:39:07
Ty - nikomu.
Tak sobie myślę...
2025-08-30 13:37:59
A ten Tusk, to po czyjej on wtedy był stronie, że dziś płaci UBekom i ZOMOwcom duuuże pieniądze.
Ten chłop ma rację.
2025-08-30 13:32:35
"W życiu wspólnot narodowych i naszym osobistym życiu zawsze jest tak, że aby osiągnąć swój cel, sukces, zwyciężyć, trzeba z siebie dać wiele."
Wstyd
2025-08-30 13:32:11
Hańba dla naszej Stoczni, że taki ktoś tam przemawia.
Ja
2025-08-30 13:26:17
Po co on tu i komu potrzebny
selavi
2025-08-30 13:24:50
Dzięki za wizytę .Niestety następuje czas w którym człowiek musi płacić za to że oddycha za to że korzysta z wiatru z wody ze światła słonecznego z ciepła pochodzącego że słońca a wreszcie za to że korzysta z własnych pieniędzy a oświeconym marzą się czasy kiedy posiadanie majątku będzie takim samym powodem do wstydu jak posiadanie niewolników.
