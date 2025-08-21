Prezydent zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej
Data publikacji: 21 sierpnia 2025 r. 12:52
Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2025 r. 14:24
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.
„Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. (...) Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej” - powiedział prezydent Nawrocki na czwartkowej konferencji prasowej.
Chodzi o nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy była liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.
Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znalazł się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.
Wprowadzenie tej poprawki podczas prac nad ustawą w Sejmie wzbudziło pytania, czy ustępujący prezydent Andrzej Duda lub nowy Karol Nawrocki ją podpisze, ponieważ obaj nie są entuzjastami przepisów liberalizujących zasady stawiania wiatraków. Pod koniec czerwca minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska pytana, dlaczego zdecydowano się na taki ruch tłumaczyła, że w związku z nadchodzącą przerwą wakacyjną w Sejmie, nie było czasu na procedowanie osobnej ustawy ws. mrożenia cen, dlatego, iż ochrona działa tylko do końca września, a w Sejmie był już projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej, zdecydowano zatem o dołączeniu poprawki do przepisów wiatrakowych.
Weto prezydenta Karola Nawrockiego oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości; zapłacą wszyscy - poinformował w czwartek premier Donald Tusk, odnosząc się do prezydenckiego weta tzw. ustawy wiatrakowej.
„Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy” - czytamy we wpisie szefa rządu na platformie X.
No teraz płaczcie i płaćcie. Ja wam prezydenta nie wybierałem.
Myśl
2025-08-21 17:13:55
P. Nawrocki, to dziecko prezesa PiS i p. Szefernakera, i to oni za niego odpowiadają. Zawetowanie 'ustawy wiatrakowej' jest decyzją partyjną PiS. 'Ta ustawa jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu, nie tylko względem prezydenta RP, ale i względem społeczeństwa.' Wg tej ustawy 'szantaż' polega na tym, że wiatraki można byłoby postawić tylko za zgodą społeczeństwa i zapewnieniu mu dochodów 'z wiatraków'. P. Nawrocki działa na szkodę społeczeństwa i środowiska.
Zak
2025-08-21 16:44:09
Leonhard Birnbaum w autorskim artykule dla gazety „Die Welt”, wskazuje, że zielona energia „staje się droga, gdy nie dociera do gospodarstw domowych ani firm lub gdy jej koszty są nieproporcjonalnie wysokie”. Problemem – w jego opinii jest to, że farmy wiatrowe i słoneczne są budowane „w miejscach, gdzie nikt ich nie potrzebuje, a sieć energetyczna jest już na granicy swoich możliwości”.…
@@Pucia Pucia
2025-08-21 16:43:19
A czego ja się mam przeprowadzać?. Ja mam dom wybudowany za swoje uczciwie zarobione pieniądze na co mam dowody w postaci pitow do US. Nie wyciągam łap do państwa po żadne plusy, tarcze i dopłaty. I nie życzę sobie dopłacać do tych co tylko czekają na daj, daj. Wybrali, zawetował, obciążyć wyborców kosztami veta.
@Pucia Pucia
2025-08-21 15:53:34
To się przeprowadź w okolice wiatraka i po sprawie. Nikt tam nie chce mieszkać, więc nikt nie będzie ci palił węglem i śmieciami. Tylko ty będziesz ogrzewać "tanim, zielonym" prądem. Cieszę się, że mogłem pomóc.
minister Motyka
2025-08-21 15:23:29
znany z zjadania własnych smarków nie ujawnia raportu o deficytach energii spodziewanych w miarę inwestowania w OZE, prądu ma nie być średnio ponad 670 godzin w roku... komuna wraca w pełni... A jakie pojęcie o energetyce ma Tusk który jest historykiem?
Jan
2025-08-21 15:00:02
Prawdziwemu rolnikowi wiatrak nie przeszkadza. Miastowi przeprowadzają sie na wieś i nie chcą wiatraków, a co gorsze aby rolnik na tym zarabiał.
Pucia Pucia
2025-08-21 14:19:57
Mam nadzieję że wyborcy obywatelskiego z chęcią zapłacą więcej za energię elektryczną zarówno za siebie jak i za tych co na obywatelskiego nie glosowali. Bo ja wolę mieć wiatrak za oknem niż suwerena palącego śmieciami i węglem.
👍👍👍
2025-08-21 13:43:57
Cały ten szkodliwy bełkot związany z "zieloną energią" należy wysłać w kosmos, razem z jego autorami. Czas najwyższy zakończyć także propagowanie kłamstw lobbystów o tzw. taniej, zielonej energii. Bez dopłat - z naszych podatków - jest to po prostu bardzo droga energia.
