Najbliższe dni upalne. Termometry wskażą do 37 st. C

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Najbliższe dni będą pogodne, słoneczne i upalne. Możliwe deszcze i lokalnie burze. W poniedziałek termometry wskażą do 35 st. C; we wtorek temperatura wyniesie nawet do 37 st. C - powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

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- W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a nawet słonecznie - powiedziała Łapińska. Jednocześnie na krańcach południowych woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Podczas burz mogą pojawić się opady do 20 mm.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie około 20 st. C nad samym morzem, 26-28 st. C w zachodniej części kraju i około 30 st. C w centrum. Najcieplej będzie na południowym wschodzie - tu od 34 do lokalnie 35 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Jednak w czasie burz porywy wiatru mogą wynieść około 65-70 km/h.

Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i III stopnia przed upałem.

Ostrzeżenia II stopnia dotyczą woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, a także części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Na tym obszarze temperatura maksymalna może wynieść od 30 do 34 st. C.

Ostrzeżenia III stopnia ogłoszono dla części woj. małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Tu wartości na temperaturach mogą przekroczyć 34 st. C. Alerty II i III stopnia obowiązują o wieczora.

- Noc z poniedziałku na wtorek będzie ogólnie pogodna i ciepła - przekazała synoptyk IMGW. Temperatura nad morzem wyniesie około 15 st. C, a w centralnej Polsce 18-19 st. C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tu około 20-21 st. C.

W centrum Polski mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalnie burze. - Te burze miejscami mogą być bardziej gwałtowne - dodała synoptyk. Porywy wiatru wyniosą około 80 km/h. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, choć w czasie burz będzie porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie i gorąco. Rano na krańcach północno-wschodnich, a po południu na krańcach zachodnich kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Podczas burz porywy wiatru osiągną między 70 a 80 km/h, zaś opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy.

Termometry nad samym morzem wskażą około 23-24 st. C. W głębi lądu na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie 30-34 st. C. Natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie - tu pojawią się wartości do około 36-37 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, jedynie w czasie burz porywisty.

- Noc z wtorku na środę w południowo-wschodniej części kraju będzie pogodna, bez opadów i bardzo ciepła - zaznaczyła Łapińska. Natomiast na północy i na zachodzie pojawi się więcej chmur. Miejscami wystąpią tu także przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe są także burze z porywami wiatru około 70-80 km/h i opadami deszczu do 20-30 mm. Możliwe jest także grad. Dodatkowo na północy Polski mogą pojawić się mgły i zamglenia.

Temperatura minimalna wyniesie od 19 st. C nad morzem, około 19-20 st. C w centrum, do około tych 22-23 stopni na południu i na wschodzie. Wiatr południowo-wschodni, słaby lub umiarkowany, jedynie w czasie burz porywisty.

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