Losy zrabowanych dzieł. Dobra kultury wracają do właścicieli

Nehoa Hilma Kautondokwa, Cynthia Schimming i Julia Binter z rzeźbą „Kandina” w Muzeum Etnograficznym w Berlinie-Dahlem. Kadr z filmu o współpracy Namibii i Niemiec w sprawie zwrotu dóbr kultury. Fot. Moritz FEHR (2019)

Międzynarodowy Dzień Badań nad Pochodzeniem Dóbr Kultury (International Provenance Research Day, Tag der Provenienzforschung) jest 12 kwietnia tego roku po raz piąty organizowany w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przystąpiło do niego około stu instytucji, muzeów i bibliotek z Austrii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i USA.

W Niemczech od 2000 roku działa stowarzyszenie Der Arbeitskreis Provenienzforschung e.V., włączone do międzynarodowej sieci placówek zajmujących się badaniem pochodzenia bezprawnie przywiezionych do Europy, głównie do Niemiec, dóbr kultury. Poszukiwania objęły liczne muzea. Powstają spisy dzieł, które znalazły się w Niemczech w czasach kolonialnych i zrabowanych podczas drugiej wojny światowej. W pracach zespołów poszukiwawczych uczestniczą m.in. naukowcy z innych państw. Pierwsze dzieła, zrabowane w okresie kolonialnym, już zostały zwrócone ich właścicielom przez Holandię. Gotowość zwrotu zgłosiło wiele placówek, w tym muzeów i bibliotek niemieckich. Trwają niezbędne ustalenia.

Systematyczne badania własnych zbiorów, mające na celu wykrycie zrabowanych w czasach nazistowskich książek, prowadzi m.in. Biblioteka Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Szczegółowo przeglądane są jej magazyny. W książkach poszukuje się jakichkolwiek śladów ich własności: pieczątek, exlibrisów, nazwisk, wpisów, dedykacji, zakładek etc., a potem dawnych właścicieli książek bądź ich spadkobierców. Przez długi czas była czynna w bibliotece wystawa poświęcona badaniom, zatytułowana „StolperSeiten – NS-Raubgut in den Universitätsbibliothek Frankfurt am Main” („Karty Pamięci – Dobra zrabowane przez nazistów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej”). Od 12 kwietnia będzie dostępna w internecie pod adresem: http://stolperseiten.studiumdigitale.uni-frankfurt.de.

Badania takie prowadzone są również w bibliotekach Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Zajmuje się nimi m.in. prof. dr Isabelle Dolezalek, historyczka sztuki średniowiecza, pracująca w Instytucie Caspara Davida Friedricha.

12 kwietnia odbywają się m.in. w Berlinie otwarte spotkania związane z poszukiwaniem zrabowanych dóbr kultury.

(b.t.)