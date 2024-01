Kamiński i Wąsik trafili do aresztu śledczego

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Na początku czerwca br. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec wówczas nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

We wtorek wieczorem media poinformowały nieoficjalnie, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

Przed Komendą zebrał się tłum, który skanduje: "Wpuścić posła". Chodzi o polityków PiS, którzy pojawili się na miejscu, są to m.in.: Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Radosław Fogiel i Ryszard Terlecki. Policjanci nie wpuszczają ich do środka. Poseł PiS Radosław Fogiel zaznaczył, że policja działa wbrew prawu, a posłowie będą kontynuować interwencję.

We wtorek wieczorem pełnomocnik Wąsika, adwokat Janusz Woźnicki poinformował, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński przebywają w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Grenadierów. Przekazał, że najprawdopodobniej w ciągu kilku godzin politycy zostaną przewiezieni do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

"Osoby, w stosunku do których prowadzono czynności, zgodnie z nakazem sądu, zostały doprowadzone do właściwej jednostki penitencjarnej" - napisano na profilu Komendy Stołecznej Policji na platformie X.

Komentarze

ave 2024-01-10 08:33:55 Duduś jednym głupim ruchem zrujnował swoją reputację i karierę polityczną.

Prawda 2024-01-10 08:31:18 PiS to durne wykształciuchy, stara inteligencja a PO to bandyci - nie trzeba chyba wyjaśniać jakie jest ich pochodzenie albo UB albo jak nie Volkslista to echte deutsche/Ukraińcy ew. mgr w pierwszym pokoleniu. I co myślał że bandyci uszanują jego immunitet i nie wejdą do Pałacu, naiwniak. A tu prezydencik poleci na skargę do innych prezydentów. Żenada. Zapomnial że ma do czynienia z bandytami bez żadnych zasad. Niech sobie poczyta jak Hitler i Stalin po trupach zostali dyktatorami.

FIGO 2024-01-10 08:31:03 Niemcy , w których przyszło mi pracować jako zwykły robol na budowie .Kilka lat temu , były dla mnie wzorem do naśladowania . Porządek , przemyślane rozwiązania, nowe technologie . Majster zawsze kompetentny znający swoją robotę od A do Z . Praca zgodna z planem .Młodzi Niemcy na budowie jako adepci nowego zawodu . Po kilku latach jest to równia pochyła w przepaść ! To nie są już Niemcy ! Na budowie, jak jest dawny NRD-owiec , to jest totalna wtopa . Tak jak się domyślam, to wina komunistów !

Jab 2024-01-10 08:26:48 Już wiem na kogo będę głosował w wyborach samorządowych, w kwietniu br . Napewno nie na tych co aktualnie rozwalają w Polsce demokrację.

FIGO 2024-01-10 08:21:46 Prosty przykład do analizy .Po przemianach w 1989 r Sędziowie nie mieli być lustrowani , bo jak powiedział I Prezes Sądu Najwyższego , pan Strzembosz : Sądy się same oczyszczą ! No i się oczyściły ! Osądzić zbrodnie Stanu Wojennego nie potrafiły . Ludzi , walczących z łapówką jakoś szybko znaleźli przepis , że nie wolno prowokować złodzieja do kradzieży ! Ukraina nadal jest w czarnej dupie , bo tam korupcji nie ukrócono ! Do 2015 roku Polskę rozsprzedaliśmy zgodnie z prawem ! Jakim prawem !

max 2024-01-10 08:14:44 Pseudoprawnik Bodnar grozi sędzim SN!!!!!

Vera 2024-01-10 08:08:29 Prezydent Duda powinien złożyć urząd. Pomagał przestępcom, ukrywał ich.

Bandycki rzad. 2024-01-10 08:06:20 Chroni immunitetami swoich, wysyla policje do palacu prezydenckiego, zemsta zamiast polityki.

Najwyższa 2024-01-10 07:57:27 pora odsunąć od władzy i w ogóle od polityki na szczeblu centralnym i lokalnym ludzi z wykształceniem prawniczym. To po pierwsze. A po drugie zagonić tą całą zgraję do napisania wszelkiego prawa "od początku", bez pokrętnych podpunktów. Prawo, które nie będzie wymagało interpretacji (zresztą też piszą je ci z wykształceniem prawniczym, bo interpretacja nie prawnicza się nie liczy). Póki to nie nastąpi, ciągle będzie przeciąganie liny, kto jest głupszy, bo o mądrości nie ma tu mowy.

PaństwoPolskiedziała 2024-01-10 07:39:44 Przestępcy trafili do więzienia - cóż w tym dziwnego?

Samoobrona 2024-01-10 06:56:44 Odpowiedzialni za śmierć Andrzeja Leppera nareszcie w więzieniu.

Zak 2024-01-10 06:50:55 No i mamy usmiechnieta Polske !Sad ktory wydaje nielegalne wyroki na ludzi ktorzy scigali przestepcow Przestepcow ktorzy zasiadaja w Sejmie i smieja sie z ludzi bezczelnie. Łukaszenka moze sie uczyć od Tuska!!!!

@@@@Art 239 kk 2024-01-10 06:12:43 Prezydent nie miał prawa stosować prawa łaski przed prawomocnym wyrokiem sądu. Taki akt łaski jest prawnie nieskuteczny.

krzyśq 2024-01-10 06:09:58 I obudzili si pisowcy jako opozycja w państwie które sami stworzyli.

Zabawa w ciuciubabkę 2024-01-10 05:44:48 O co wam chodzi?. Dwóch facetów poszukiwanych przez policję wyszło na dziedziniec pałacu prezydenta i powiedzieli że się nie ukrywają i z uśmiechem na twarzach na powrót wrócili na przyjęcie do pałacu. W ten sposób zaprosili policję do zabawy w "szukanego". No to policja ich znalazła i "zaklepala". W czym problem?. Typowa zabawa z moich młodych lat.

@@@Art 239 kk 2024-01-10 00:54:47 Prezydent już prawo łaski zastosował ale sąd najwyższy dokonał bezprawnej ingerencji w wyłączny przywilej prezydenta... dokonali tego sędziowie których władza nie ma co do zasady charakteru demokratycznego w przeciwieństwie do mandatu prezydenta. Za złamanie konstytucji ci sędziowie pójdą siedzieć o ile nie zastosuje się do ich czynu kwalifikacji z traktatu lizbońskiego bo wtedy czeka ich sznur.

Taki sobie 2024-01-10 00:27:03 Rządy gangsterów dopiero się zaczynają. Złodzieje i łapówkarze na fali. Prawa nie ma. Sędziowie umoczeni w brudnej polityce po pachy. Giertych, Gawłowski, Grodzki, Karpiński itp. mają swoje 5 minut. Gawiedź się cieszy. Igrzyska rozpoczęte. Tylko Polski szkoda.

@@ i o to chodzi 2024-01-10 00:09:39 Po 20 grudnia 2023 roku czyli od momentu prawomocnego skazania NIGDY nie zostali ułaskawieni.

Kamiński 2024-01-10 00:06:56 A taki był hardy. Nietykalny. Pokazywał Polakom Gest Kozakiewicza. I siedzi teraz w celi. Tam gdzie miejsce każdego przestępcy.

olo 2024-01-09 23:45:04 PSL+ szajka hamowni to podnozki ryzego,Postkomuchow ktorym Tw''oskar'' utworzyl kilka fikcyjnych stanowisk nie mozna traktowac jako polskiej parti,Szkoda ,tylko ze tylu Polakow uwierzylo w tzw ''trzecia droge''

@@Wow 2024-01-09 23:44:46 Tak jest. Właśnie zaczęła się Norymberga dla pisowskich zbrodniarzy.

Ala 2024-01-09 23:42:25 Duda popełnił przestępstwo. Powinien się honorowo podać do dymisji.

Nawet jeżeli 2024-01-09 23:41:05 Duda ułaskawi ich ponownie, to za chwilę pójdą siedzieć za Pegazusa. I to na dłużej. Obaj Panowie mają we krwi brzydka zabawę. Ale teraz muszą za to zapłacić.

Wojtas 2024-01-09 23:35:21 Mam nadzieję że symulujący chorobę Ziobro i Kaczyński będą następni. Cele na Białołęce czekają.

@@Art 239 kk 2024-01-09 23:33:48 No to czekamy kiedy Duda zastosuje to prawo łaski. Na razie tego nie zrobił.

@Piotr 2024-01-09 23:31:51 To już nie są posłowie. Marszałek zgodnie z wyrokiem sądu wygasił ich mandaty.

Cela Plus 2024-01-09 23:30:43 Platforma spełnia obietnice wyborcze. Tego oczekiwali Polacy

Tak trzymać 2024-01-09 23:28:36 Miejsce przestępców jest w więzieniu

@ Kurek 2024-01-09 23:27:49 a ciebie wykastrować, żebyś nikogo twojego nie spłodził na tej ziemi.

Kurek 2024-01-09 22:59:03 Brawo! Zamknąć o chlebie i wodzie. Jednemu z nich dieta się przyda

@ Wow 2024-01-09 22:56:42 Ty śliska łajzo pośród łajz, które tu wiwatują. Zobacz wiwaty w Niemczech w 1933 roku . Zobacz ich później jak wisieli.

czytam 2024-01-09 22:56:29 Są sędziowie i "sędziowie" ,są politycy i przestępcy , "politycy" i "przestępcy". Jest prawo i "prawo" . Taka jest Polska? Niestety taka jest . I to odpowiada wielu "Polakom", którzy głosują na takich , którzy CYRK sobie robią z prawa , państwa a Polska ich g... obchodzi.Dziękuje politykierom , którzy zemstę na przeciwniku politycznym przedkłądaja nad interes narodu. Jesteście super -dzięki wam , owczarki niemieckie ,łajki sowieckie. Zamiast tworzyć, niszczycie kraj.

@FIGO 2024-01-09 22:40:48 Faktycznie jeden prezydent Polski został zamordowany, nawet pierwszy - Narutowicz. Skąd czerpiesz takie 'fajne' treści, podobne do info innych fanatyków PIS i SP, hejterów i trolli?

abc 2024-01-09 22:33:14 Fajna,usmiechnieta Polska w jednym szeregu z Bialorusia i republikami bananowymi!

Ostatnia nadzieja 2024-01-09 22:24:02 Tylko Sąd Najwyższy może uratować sytuację unieważniając wybory!

Cieszę się 2024-01-09 22:22:20 z jednego powodu - Tusk złamał niepisaną zasadę że: "wy nie ruszacie naszych a my waszych" - dla Polaków oznacza to jedno - wojna między POPIS oznacza śmierć obu tych antypolskich obozów. Kiedy PiS wróci do władzy to się skończy uzurpacja sądów - naród jak dostanie w ręce najwyższa kastę to zabraknie sznura do wieszania.

Tadek 2024-01-09 22:19:44 No to mamy zamach stanu. W następnej kolejności będzie ograniczenie lub zawieszenie praw obywatelskich dla wszystkich Polaków.

@Art 239 KK 2024-01-09 22:15:54 Art 139 Konstytucji RP - "Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu." O ile mi wiadomo Wąsik i Kamiński nie zostali skazani przez Trybunał Stanu.

FIGO 2024-01-09 22:13:09 Na miejscu Morawieckiego , dzwoniłbym do Premierów innych krajów z pytaniem jak Oni widzą Króla Europy w akcji ? .Prędzej czy później będą się z Tuskiem obwąchiwać !

Prawo 2024-01-09 22:11:37 Ukrywanie Kamińskiego i Wąsika, których Policja ma obowiązek zatrzymać celem wykonania kary więzienia, stanowi przestępstwo poplecznictwa. Kto utrudnia postępowanie karne, w szczególności sprawcę ukrywa (w jakimkolwiek budynku), podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (239kk)

tak po prawdzie 2024-01-09 22:05:53 ten Duda to nawet swoich gości " wysypał " . Tylko się oddalił do Belwederu , telefonik i cyk ! . Po krzykacza , też przyjdą ! Potem będą przychodzić po kolei po następnych . Na końcu kacap i szwab podzielą się Polską . I o to chodziło !

@I o to chodzi 2024-01-09 22:02:01 A co się dzieje z Karpinskim ( z celi do brukseli) Nowakiem,Gawlowskim,Grodzkim , Gertychem i innymi kryształowymi ludźmi z obozu koalicji 13 grudnia.???Ci Panowie byli prawomocnie ulaskawieni przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to do ciebie i innych dociera? To jest zamach na demokracje i panstwo polskie.Komuna wrocila.

Paweł 2024-01-09 22:00:30 Gdy wybuchnie wojna w Polsce , to obróci sie ona przeciw Wam POwcom! Bedzie jak w Rumunii! Łamanie Konstytucji RP musi zostać zatrzymane! U POwców zaciekła nienawiść do Polski! Wolicie lewacką bruksele i szparagi u niemieckiego bauera! Znów 3 miliony za chlebem w Polski wyjedzie a Polska cofa sie juz w rozwoju o 30lat!

praktyk 2024-01-09 21:59:50 Teraz , to się Wam wszystkim wyborcom poprawi .Śmierdział Wam PIS , który rzekomo kradł ( bo tak napierdziała Wam do ucha ubecka TVN .) , ale jakoś miał na wszystko! . Przeprowadził Polskę przez COVID -19 .Pomógł obronić Ukrainę . Wybraliście ponownie reżim Jaruzelskiego i Kiszczaka . Teraz jeden na drugiego będzie donosił, a pracować nie będzie miał kto ! Kamyszaki i Hołowniaki idzitie na h.. j ! Może to już jest ostatni mój wpis , bo mnie ktoś zakabluje i pójdę siedzieć ! Żegnaj Polsko !

Jens 2024-01-09 21:56:25 Oskarżam: Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego, urodzonego 18 czerwca 1949 r. w Warszawie, że kierując wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby, dopuścił się sprawstwa kierowniczego nakierunkowanego na zmianę ustroju konstytucyjnego RP.

Piotr 2024-01-09 21:53:58 Oboje posłowie mają immunitet! To raz a dwa są ułaskawieni przez Prezydenta od 2015roku! Rząd antypolski doprowadza do wojny domowej !!

Piotr 2024-01-09 21:52:06 TSUE dzis wydal wyrok iz wszyscy polscy sędziowe są POWOŁANI ZGODNIE Z PRAWEM!!! Jakos o tym fakcie u POwców cisza!

1,2,3 2024-01-09 21:49:40 no i to już jest początek końca rządów Hyżego Ruja . Kto mu teraz w normalnym Państwie Prawa poza Rosją i Białorusią poda rękę ? Sędziowska wstrętna i komunistyczna Kasto, wmieszałaś sie do polityki , choć nikt Wam nie wypominał UB -ckich korzeni ! Ta praworządna komunistyczna UE , gdzie teraz jest ? Te wszystkie TSUE i inne srue, co sie wpieprzały w Polskie Sądy bez traktatowych uprawnień ! Tak się zozpierd...la 40 mln kraj w środku Europy .Będzie dym , będzie dym .Ryży dostał srebrniki z UE !

cdn 2024-01-09 21:40:56 Tchorz Duda wstrzymal reforme wymiaru niesprawiedliwosci gdy przestraszyl sie bab z swieczkami i holoty kodziarskiej I sa tego efekty,Bandyci w togach z jusicji i poparciu niemieckiej agentury oslabiaja Polske,Narod polski jak sie nie obudzi bedzie tego gorzko zalowal,

Art 239 KK 2024-01-09 21:39:46 Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa , zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

FIGO 2024-01-09 21:37:13 Co tam zamykać ! Od razu ołowiem każdego PIS-owca ! Narodzie zmanierowany , oszukany przez kłamstwa Tuska i TVN-u , gdzie jesteś ? Jak głęboko WAS szatan omotał ? . Z czego się dzisiaj cieszycie ? . Jeden Prezydent Polski już został zamordowany i nie wyciągnęliście wniosków .Jesteście pachołkami Rosji wiedząc jakie zasługi dla RESETU miał Donald Tusk . Za mało Wam ? Teraz jeszcze drugiego Prezydenta zamordować i będziecie żyli w wolnym kraju tak jak przed 2015 roku. Za 5,- /h , bez ubezpieczeń !

Guffor 2024-01-09 21:30:30 Duda przez swoje zachowanie w tej sytuacji przestał być godny pełnienia funkcji prezydenta naszego kraju.

@ jan 2024-01-09 21:29:59 Chaos + to wprowadził mlaskacz z Żoliborza z przybocznymi , teraz POtrzeba czasu , aby zarówno POlsce , jako państwu przywrócić autorytet międzynarodowy , jak i uPOrządkować chaos w wymiarze sprawiedliwości np. ( nielegalnie wybrani sędziowie dublerzy) . SZANUJ PROSZĘ ,ŻE NIE DZIEJE SIE TO METODĄ REWOLUCYJNĄ !!!

Wow 2024-01-09 21:27:58 Super wiadomość, dwóch skazańców mniej na ulicach😄 jeszcze łupieża tam brakuje, reszta pisiorstwo sama ucieknie

Haha 2024-01-09 21:23:38 Myśleli że są bezkarni. Kamiński i Wąsik powinni trafić za kraty już 8 lat temu.

Oli 2024-01-09 21:20:04 Duda się całkowicie ośmieszył. Najpierw robił sobie zdjęcie z przestępcami, a potem usiłował ich melinować w pałacu prezydenckim.

@ Edek , Piotr i itp 2024-01-09 21:16:00 Buda !! PISowskie pieski, przez 30 lat każdy tylko obiecał : Będziesz siedział...itp. Trwało to , ale wypełniła się godzina.... Oby to wypalanie zarazy PISowskiej trwało do korzeni !!! Byle PO skazujących wyrokach ,przez niePOlityczne Sądy i nie domniemaniach przestępstwa , jak to próbował robić Kaczelnik z mafijką !!

Trep 2024-01-09 21:15:48 Ciekawe gdzie ich wsadzą. Zapewne Białołęka wita. Już ich tam przywitają pod prysznicem.

Yes yesss 2024-01-09 21:14:33 Yes Yes-co za piękny widok widzieć takie zatrzymanie.Fakt-rano pewnie będzie już to nieaktualne bo dostaną kolejną łaskę.Ale Sprawiedliwość w końcu zwyciężyła.A Sejm mogą sobie już teraz tylko zwiedzać .Dzisiejszą noc zapamiętają już do końca życia.

09.01.24 2024-01-09 21:14:33 Joanna Szczepkowska ogłasza koniec komunizmu w Polsce. PRL 4 czerwca 1989 skończył się w Polsce komunizm . Czy aby na pewno 09.01.24 , po wtargnięciu do pałacu prezydenckiego policji, i wyprowadzeniu posłów Wąsika , Kamińskiego zatrzymanych przez policję tzn między Toruniem i Bydgoszczą, funkcjonariusze SB porwali księdza Jerzego Popiełuszkę.

Dobro wraca 2024-01-09 21:12:23 Ci co ścigali korupcję trafili do więzienia, skorumpowani siedzą w Europarlamencie i w Senacie albo się wczasują oglądając nowe skrytki meblowe. Logika dziejów nowożytnej Europy

Piotr 2024-01-09 21:11:59 Ostateczna kompromitacja prezydenta Dudy. Ukrywał w swoim pałacu poszukiwanych przestępców. Na to jest paragraf karny.

Popieram 2024-01-09 21:04:29 Należało im się już od dawna. Ci dwaj są odpowiedzialni za śmierć Andrzeja Leppera.

I o to chodzi 2024-01-09 20:58:11 Takich działań oczekują właśnie Polacy. Koniec bezkarności dla funkcjonariuszy reżimu PiS

jan 2024-01-09 20:58:01 Tego jeszcze nie było. Kieszonkowy dyktatorek Tusk wychodzi na konferencję prasową po posiedzeniu rządu z tajemniczą teczką i grozi prezydentowi. Zamiast zbierać pianę chaosu, którą sam naprodukował i zrobić krok w tył, dolewa oliwy do ognia. Jest niczym podpalacz, który udaje strażaka.

sąd rejonowy 2024-01-09 20:49:36 nie dostał papierów bo one są w sądzie najwyzszym a wydał postanowienie.Już mogli poczekać do orzeczenia drugiej izby SN.ciekawe jak się okaże że posłowie są posłami a uniemożliwiono im obecnośc to przyjęte ustawy w tym budżetowa bezie wadliwa i będzie podstwa do rozwiąznia sejmu.Tak wygląda sędziokracja.

Naród 2024-01-09 20:48:57 No i git:)

Adam 2024-01-09 20:47:03 Co za kompromitacja prezydenta Dudy. Ukrywał ściganych skazańców.

toi 2024-01-09 20:45:32 junta

Edek 2024-01-09 20:42:47 Banda ryżego POkazała swoje oblicze. Czasy najgorszej komuny wróciły. 13 grudnia 81 r o 6 .00 rano zapukali do moich drzwi panowie w mundurach i przepadłem na trzy i pół miesiąca. Dzisiaj dzieje się to samo. POrwanie posłów z pałacu prezydenckiego to totalna bandyterka. Wczoraj media , dzisiaj posłowie a jutro kto???. Gdzie jest konstytucja ,praworzadnosc demokracja. Polacy obudźcie się bialorus nadchodzi.

Brawo Policja 2024-01-09 20:40:45 Miejsce przestępców jest w więzieniu.

Naród 2024-01-09 20:39:32 No i gitara:)

Spraiedliwość teraz. 2024-01-09 20:28:11 To na Białołęce dziś noc poślubna. Życzę p. Kaminskiemu spełnienia życzenia, aby trafił mu się taki jaki pokazał w Sejmie.

Jorguś 2024-01-09 20:23:06 Dopadło ich prawo i sprawiedliwość.