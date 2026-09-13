Co tam, panie, w polityce? Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego informują

Fot. archiwum/Mirosław Winconek

W Parlamencie Europejskim reprezentuje Polskę 53 posłów. Zaglądamy na facebooka wybranych do Europarlamentu polityków, by sprawdzić, o czym postanowili powiadomić Polaków w mijającym tygodniu.

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Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska:

– Czy wiedzieliście, że 20 kwietnia 2023 r., za rządów Mateusza Morawieckiego, europosłowie PiS głosowali za unijnymi regulacjami rynku kryptowalut? Wtedy kontrola rynku krypto im nie przeszkadzała. A później nagle zmiana narracji. Ci sami politycy zaczęli być przeciw. Co się w międzyczasie zmieniło? Przepisy czy interesy? Szczyt hipokryzji.

Tomasz Buczek, Konfederacja:

– Prawo weta jest jednym z ostatnich narzędzi, dzięki którym Polska może skutecznie bronić swoich interesów w UE. 11 państw UE chce ograniczenia prawa weta. Na czele Niemcy i Francja. Dziś, aby w sprawach polityki zagranicznej podjąć decyzję wymagającą jednomyślności, każde państwo może powiedzieć NIE. Jeśli zasada ta zostanie zastąpiona głosowaniem większościowym, pojedyncze państwo straci możliwość zablokowania decyzji, z którą fundamentalnie się nie zgadza. A przecież chodzi nie tylko o deklaracje czy sankcje. W grę mogą wchodzić również decyzje o ogromnych zobowiązaniach finansowych i wsparciu dla Ukrainy. Już dziś UE angażuje miliardy euro w pomoc dla Ukrainy. Co będzie jutro i kto będzie mógł powiedzieć „stop”, jeśli Polska uzna, że kolejna decyzja nie leży w naszym interesie?

Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość:

– W siedzibie Zarządu Częstochowskiego NSZZ Solidarność trwa protest głodowy Jana Karandzieja – członka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz Stanisława Oronia, Przewodniczącego Organizacji Terenowej NSZZ Solidarność Emerytów i Rencistów Kolejowych w Lublinie. Też nie zgadzasz się na niszczenie polskiej szkoły, na demoralizację i wynarodowienie dzieci? Okaż wsparcie protestującym.

Jagna Marczułajtis-Walczak, Koalicja Obywatelska:

– Wzięłam udział w konferencji "Ochrona praworządności w Unii Europejskiej: rola Trybunału Sprawiedliwości UE na przykładzie Polski", współorganizowanej przez poseł Martę Wcisło - Posłankę do Parlamentu Europejskiego i posła Krzysztof Brejzę. To było popołudnie pełne ważnych dyskusji o roli TSUE w ochronie niezależności sądownictwa i wartości unijnych, z odniesieniem do polskich doświadczeń ostatnich lat. Dziękuję organizatorom i wszystkim uczestnikom za merytoryczną debatę. Praworządność to fundament, o który musimy stale zabiegać.

Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica:

– Nie dajcie oszukać się prawicy – brunatna Europa, to Europa egoizmów narodowych, która jest nie szansą a zagrożeniem dla Polski. Koszmarem dla Polski zawsze była sytuacja, w której dwa wrogie nam mocarstwa prowadziły anty-Polską politykę. Nasze wejście do UE po raz pierwszy od setek lat zmieniło naszą pozycję strategiczną. Przejęcie władzy przez AFD może przywrócić ten koszmar. Kolejne wybory parlamentarne w kolejnych państwach UE, zdecydują o przyszłości wspólnoty. Albo Europa pozostanie zjednoczona, albo będziemy mieli kolejne exity lub UE zostanie rozsadzona od środka. Za rok wybory w Polsce będą równie o tym, jakiej Unii Europejskiej chcemy i jaką pozycję nasz kraj ma w niej zajmować. Mówiliśmy, mówimy i będziemy mówić: ani kroku wstecz przed prawicą! Lewica zawsze była odpowiedzią na radykalny nacjonalizm, jest nią też dziś.

Grzegorz Braun, Konfederacja:

– Presja ma sens. Ukraińskie targi surogacji-handlu ludźmi – wyrzucone z Warszawy! Ukraińska firma BioTexCom, która w dniach 12–13 września planowała zorganizować w stolicy wydarzenie promujące komercyjną surogację, właśnie straciła lokal! Po fali społecznego oburzenia i zdecydowanych reakcjach zarządca warszawskiej sali odmówił wynajmu i zerwał rozmowy z organizatorami. Konfederacja Korony Polskiej od początku głośno i bezkompromisowo mówiła „NIE” próbom normalizowania handlu dziećmi na terenie Polski. Nasz stanowczy sprzeciw i zaangażowanie przynoszą realne skutki.

Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe:

– Grupa Azoty Puławy to tysiące miejsc pracy i jeden z filarów polskiego przemysłu chemicznego. Ale dziś o ich przyszłości decyduje się między innymi w Brukseli. Dlatego razem z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego walczymy o zmiany w unijnych regulacjach, które spowodują wzrost konkurencyjności i obniżą koszty produkcji, bo od nich zależą ceny nawozów dla polskich rolników, a co za tym idzie nasze bezpieczeństwo żywnościowe.

Krzysztof Brejza, Koalicja Obywatelska:

– Jesteśmy światowym liderem w inwestowaniu w technologie dronowe. 25 mld zł w 2026 roku, duża część tej kwoty to pieniądze z SAFE! Bezpieczeństwo nas wszystkich, rozwój technologiczny i świetne miejsca pracy na polskim rynku - oto efekty strategicznych decyzji rządu.

Marlena Maląg, Prawo i Sprawiedliwość:

– Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu mówiłam o tym, że nowy budżet UE może oznaczać dla Polski mniej pieniędzy niż w obecnej perspektywie. Mniej środków na politykę spójności i rolnictwo to mniej możliwości inwestowania w rozwój naszych regionów. To szczególnie ważne dla mojej rodzinnej Wielkopolski, która jest regionem przejściowym. Zmiana zasad przydzielania środków może ograniczyć dostęp naszego regionu do pieniędzy, które przez lata były ważnym impulsem rozwojowym. Mam nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie zrealizuje. Będę bronić interesów Polski i Wielkopolski.

Źródło: Facebook

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