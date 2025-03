Ostrzeżenie przed przymrozkami w dwie najbliższe noce

Fot. archiwum

Przed przymrozkami w nocy na terenie województwie zachodniopomorskim ostrzega Instytut Meteorologii

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku (20 marca) do godz. 8.

Prognozowany jest nocny spadek temperatury powietrza od -4°C do 0°C, przy gruncie do

około -8°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynosić od 9°C do 17°C.

(k)