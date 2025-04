Przymrozki w regionie aż do wtorku

Fot. Mirosław Winconek/archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie przed przymrozkami, które mają nawiedzić cały nasz region.

Synoptycy prognozują od godz. 19.00 dnia 5 kwietnia do godz. 9.00 dnia 9 kwietnia spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4°C do 10°C.

Zjawisko może wystąpić w całym województwie zachodniopomorskim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

(dAs)