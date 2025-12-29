IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami na północy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami śnieżnymi w północnej części kraju. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć 100 km/h.

Instytut wydał najnowsze ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na północy woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, w południowej części woj. mazowieckiego oraz w woj. lubelskim. Prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości do około 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenia będą obowiązywały od poniedziałku, 29 grudnia, od godz. 22 do środy, 31 grudnia, do godz. 1.00.

Dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego, północy Mazowsza, zachodniego krańca woj. podlaskiego, wschodniej części kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniego Pomorza IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a także zamieciami śnieżnymi. Instytut prognozuje opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm, a lokalnie do około 50 cm. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek możliwe są burze. Na terenach, na których możliwe są zamiecie śnieżne, mogą pojawić się opady śniegu z towarzyszącym wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

IMGW przewiduje obowiązywanie tych ostrzeżeń od północy z poniedziałku na wtorek do środy 31 grudnia do godz. 12.00.

W dodatku dla północno-wschodniego Pomorza prognozuje się ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. Będzie on wiał do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a miejscami do około 100 km/h, z północnego zachodu i północy. Najsilniejsze porywy prognozowane są na wtorek 30 grudnia. Alerty te zaczną obowiązywać w poniedziałek, 29 grudnia o godz. 18.00 i potrwają do środy 31 grudnia do godz. 5.00.

Wcześniej IMGW informowało o ostrzeżeniach I stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.

Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około minus 3 st. C, temperatura przy gruncie do około minus 7 st. C. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy 31 grudnia.

Alerty obowiązują od poniedziałku 29 grudnia od godz. 15.00 do wtorku 30 grudnia do godz. 7.00.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

