IMGW ostrzega przed gęstą mgłą i silnym wiatrem w zachodniej części kraju

Fot. Marek Klasa (archiwum)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla 7 województw. Alerty I stopnia przed silnym wiatrem obejmą obszar części województwa dolnośląskiego i opolskiego.

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Gęste mgły prognozowane są w województwie wielkopolskim i lubuskim, a także w części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 21 w sobotę i potrwają do godz. 8 w niedzielę. IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Alerty przed silnym wiatrem obejmą natomiast obszar części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Będą one obowiązywały w niedzielę od godz. 4 nad ranem, do godz. 16. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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