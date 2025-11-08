Sobota, 08 listopada 2025 r. 
W nocy nad regionem pojawi się gęsta mgła

Data publikacji: 08 listopada 2025 r. 14:19
Ostatnia aktualizacja: 08 listopada 2025 r. 14:19
W sobotę wieczorem zacznie obowiązywać ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą wydane przez IMiGW. Na obszarze całego województwa, prognozowane są gęste mgły, ograniczające widzialność poniżej 200 m.

Alert będzie obowiązywać od godz. 20 dnia 8 listopada do godz. 9 dnia 9 listopada, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 70 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 

(d)

