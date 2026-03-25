Francuskie Lille siedzibą Urzędu Celnego UE. Warszawa w głosowaniu trzecia

Konkurencję o siedzibę Urzędu Celnego UE Lille wygrało m.in. z Warszawą. Fot. domena publiczna

Lille we Francji zostało wybrane na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) - poinformowała w środę cypryjska prezydencja w Radzie UE. Zwycięskie miasto znalazło się wraz z Rzymem na krótkiej liście. Wcześniej oba miasta pokonały w głosowaniu Warszawę, która zajęła trzecie miejsce.

Siedzibę nowej unijnej agencji wybrały w środę kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski.

W pierwszym etapie głosowania obie instytucje wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Jak wcześniej informowała PAP, zarówno Rada UE, jak i PE wskazały Rzym i Lille, a Warszawa uplasowała się na trzecim miejscu.

Z konkursu odpadły również: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Zagrzeb w Chorwacji, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

Utworzenie Urzędu Celnego UE jest częścią unijnej reformy celnej - niezbędnej, by sprostać rosnącej presji, która wynika ze zwiększonego przepływu towarów, rozdrobnienia systemów krajowych, szybkiego rozwoju handlu elektronicznego i zmieniających się realiów geopolitycznych.

