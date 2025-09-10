Środa, 10 września 2025 r. 
Dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach w Lubelskiem

Data publikacji: 10 września 2025 r. 10:14
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 10:14
Dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach w Lubelskiem
Fot. PAP/Wojtek Jargiło  

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki (Lubelskie). Nikt nie ucierpiał. Wcześniej znaleziono uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.

Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował PAP, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki, 10 km od Włodawy. Zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona czy cała maszyna.

– Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty – podkreślił.

Wcześniej funkcjonariusze policji znaleźli uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej.

