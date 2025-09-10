MSWiA: apelujemy o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb i nieuleganie dezinformacji

Fot. PAP/Albert Zawada

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji - przekazało MSWiA. Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna są w podwyższonej gotowości. Kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z MON i wojskiem.

W nocy z wtorku na środę doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

„Trwają działania służb mundurowych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego” – podkreślił resort w komunikacie.

„Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji” – zaznaczyło MSWiA.

Zaapelowało też, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.

„Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku zestrzelonych dronów, wszystkie nasze działania są skoordynowane” – podał resort.

