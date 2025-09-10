Środa, 10 września 2025 r. 
REKLAMA 22 szczecin
REKLAMA
  • Strona główna
  • Kraj
  • MSWiA: apelujemy o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb i nieuleganie dezinformacji

MSWiA: apelujemy o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb i nieuleganie dezinformacji

Data publikacji: 10 września 2025 r. 09:26
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 09:26
MSWiA: apelujemy o zachowanie spokoju, śledzenie komunikatów służb i nieuleganie dezinformacji
Fot. PAP/Albert Zawada  

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji - przekazało MSWiA. Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna są w podwyższonej gotowości. Kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z MON i wojskiem.

W nocy z wtorku na środę doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa.

„Trwają działania służb mundurowych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego” – podkreślił resort w komunikacie.

„Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji” – zaznaczyło MSWiA.

Zaapelowało też, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach.

„Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku zestrzelonych dronów, wszystkie nasze działania są skoordynowane” – podał resort.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Nie byłem i nie
2025-09-10 10:05:27
jestem ani ruskim , ani PIS-im trollem , ale dostosuję się do Apelu Władz Polski i powstrzymam się od krytyki, obrażania i atakowania przeciwników politycznych. Postaram się komentować konstruktywnie i kulturalnie i taki wnoszę wkład swój w solidarność z Moim Państwem, Polską w obliczu realnych zagrożeń i prowokacji wrogów.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

22 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję