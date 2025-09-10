Środa, 10 września 2025 r. 
Uszkodzony dron znaleziony na polu w okolicy Białej Podlaskiej

Data publikacji: 10 września 2025 r. 07:44
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2025 r. 07:44
Uszkodzony dron znaleziony na polu w okolicy Białej Podlaskiej
Uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej - podała lubelska policja. Nie ma osób poszkodowanych. Funkcjonariusze reagują na wszystkie zgłoszenia od mieszkańców.

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował PAP, że o godz. 5.40 w miejscowości Czosnówka (pow. bialski) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. – Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności – dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń PAP maszyna spadła na pole, w terenie niezabudowanym.


Z komunikatu lubelskiej policji wynika, że w związku sytuacją naruszenia przestrzeni powietrznej Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie ogłosił alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego.

W komendzie policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.

Rzecznik zapytany czy na policję trafiają inne zgłoszenia od mieszkańców woj. lubelskiego dotyczące fragmentów dronów odparł, że „wszystkie informacje sprawdzamy i na wszystkie zgłoszenie reagujemy”.

Komentarze

Cyrylica
2025-09-10 09:13:18
O to "biega" -Ta sytuacja pokazuje, że trzeba wreszcie podjąć decyzję o umożliwieniu wykorzystania zdolności obrony powietrznej partnerów w krajach sąsiednich do przechwytywania dronów i pocisków w przestrzeni powietrznej Ukrainy, w tym tych, które zbliżają się do granic NATO.Ukraina od dawna sugerowała taki krok. Musi on zostać podjęty ze względu na bezpieczeństwo zbiorowe. Jest to także apel do partnerów o pilne wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i lepszą ochronę..- podkreślił Sybiha.
A w TV Republika
2025-09-10 08:40:43
pokazujom, jak taki dronek dach rozpieprzył w cywilnym domu na wiosce w Wybrykach. Prawdziny wybryk drona!
X
2025-09-10 08:29:50
Co ta policja tam pomoże lepiej niech złodziei szukają.
Polacy na wschodzie
2025-09-10 08:00:59
już szykują proce w obronie przeciwko dronom ! Czymś się trzeba bronić, jak Kamysze dajom dupy !

