Co tam, panie, w polityce? Europosłowie oceniają

Premier Holandii z mężem i zdjęcie dziecka, które urodzi im surogatka. Fot. FB/Krzysztof Śmiszek

W Parlamencie Europejskim reprezentuje Polskę 53 posłów. Zaglądamy na facebooka wybranych do Europarlamentu polityków, by sprawdzić, o czym postanowili powiadomić Polaków w mijającym tygodniu.

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Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica:

– Premier Holandii z mężem i dziecko ❤️ Ekstrema prawicowa krzyczy, a Europa po prostu idzie do przodu!

Anna Bryłka, Konfederacja:

– Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rokiem UPA i Romana Szuchewycza, jednego z dowódców odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej! To naplucie nam w twarz! To policzek wymierzony w pamięć tysięcy niewinnych ofiar i wszystkich Polaków! Jak można mówić o pojednaniu, jednocześnie oddając hołd kolaborantom Hitlera, ludziom odpowiedzialnym za mordowanie polskich rodzin?

Krzysztof Brejza, Koalicja Obywatelska:

– Prawie 65% Polaków w sondażu RP uważa, że dzisiejsza polityka D. Trumpa nie służy naszemu krajowi. Wśród myślących odwrotnie są głównie wyborcy K. Nawrockiego i Brauna. Fakt, nie opinia. Podobnie jak kamraci na wiecu Boguckiego.

Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość:

– Polską rządzą kłamcy, którzy mylili się w każdej istotnej sprawie. Jeżeli premier mówił przed wyborami, że nie będzie CPK, a teraz chce budować CPK. Chociaż nie buduje, ale mówi, że będzie budował. Jeżeli premier mówił, że bariera na granicy jest niepotrzebna, i że w ogóle nie powstanie, a teraz mówi, że on ją w ogóle zbudował, a nie premier Jarosław Kaczyński i minister Kamiński itd. itd. Żyjemy w świecie, w którym prezes Rady Ministrów jest wielkim kłamcą i oszustem, a jednocześnie prowadzi Polskę do bankructwa.

Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe:

– Dlaczego Europejczycy mają płacić więcej za energię, a europejskie fabryki przegrywać konkurencję z Chinami? Czas na zmiany w europejskiej polityce energetycznej! Walczymy o tańszą energię, konkurencyjny przemysł i ochronę miejsc pracy. O miliardy euro, które zamiast obciążać europejskie firmy, powinny wspierać ich rozwój. Europa musi chronić klimat, ale nie może przy tym niszczyć własnej gospodarki! Silny przemysł to silna Polska i silna Europa!

Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica:

– To efekt konsekwentnej walki Lewicy o prawa kobiet! Sejm przyjął nasz projekt dekryminalizujący pomocnictwo w aborcji. Bo pomaganie bliskim nie powinno być przestępstwem, a solidarność nie może prowadzić do więzienia. Teraz czas na decyzję prezydenta!

Marta Wcisło, Koalicja Obywatelska:

– Bezpieczeństwo zaczyna się na wschodniej granicy UE. Na Lubelszczyźnie rosyjskie prowokacje uderzają w bezpieczeństwo, gospodarkę i przedsiębiorców. Dlatego od początku mojej kadencji walczę o specjalne fundusze dla regionów przygranicznych, większe inwestycje i realne wsparcie przedsiębiorców. Europa musi inwestować tam, gdzie zaczyna się jej bezpieczeństwo!

Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja:

Mam pytanie do Rafała Trzaskowskiego – co się do cholery dzieje w Warszawie?!

* 780 tysięcy złotych kary dostała restauracja „Thaisty” za szyld, który według Zarządu Dróg Miejskich „rzuca cień na chodnik”, a o karze właściciel dowiedział się po 2 latach, nie wiedząc o kontroli.

* 41 tys. zł kary dostaje mała piekarnia „Galeria Smaku” za szyld odstający 2 centymetry od elewacji, bo według urzędników ZDM "zajmuje pas drogowy".

* 38 tysięcy złotych kary dostał znajdujący się obok warzywniak za wystawienie skrzynek, a komornik od razu wlazł na konto i zajął pieniądze.

W Warszawskim Szpitalu Południowym szambo z patologicznymi aferami wybiło tak mocno, że usłyszał o tym cały kraj, a warszawski Zarząd Dróg Miejskich dojeżdża zwykłych, ciężko pracujących ludzi z kompletnie idiotycznych powodów. Miastami rządzą tak, jak całą Polską.

Michał Kobosko, Unia Centrum:

– Raport mojego autorstwa dot. Aktu o Sieciach Cyfrowych (DNA) jest już GOTOWY, a w nim m.in. o łączności jako strategicznej sile Europy.

Sieci telekomunikacyjne to dziś znacznie więcej niż dostęp do internetu. Są podstawą rozwoju AI, gospodarki cyfrowej oraz bezpieczeństwa i obronności.

Granice między sieciami mobilnymi, satelitarnymi i usługami cyfrowymi zacierają się, zmieniając rynek telekomunikacyjny.

Przykładem jest SpaceX, który chce rozwijać bezpośrednie połączenia Starlinka z telefonami i ubiega się o dostęp do europejskich częstotliwości satelitarnych. Przypadek Ukrainy pokazuje natomiast, jak ograniczenie usług Starlinka może wpłynąć na działania na froncie.

Powstaje tutaj ważne pytanie, kto powinien kontrolować infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa?

Dlatego Digital Networks Act (DNA) to nie tylko reforma telekomunikacji, ale także szansa na wzmocnienie europejskiej suwerenności cyfrowej. Ważną rolę odgrywa tu również wspólna polityka widma radiowego, która powinna wspierać rozwój usług i chronić strategiczne interesy Europy.

Łączność to nie tylko dostęp do sieci, ale także kontrola nad cyfrową przyszłością Europy.

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