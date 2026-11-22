Co tam, panie, w polityce? Europosłowie komentują wydarzenia

Fot. Sylwia DUDEK

W Parlamencie Europejskim reprezentuje Polskę 53 posłów. Zaglądamy na facebooka wybranych do Europarlamentu polityków, by sprawdzić, o czym postanowili powiadomić Polaków w mijającym tygodniu.

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Ewa Zajączkowska-Hernik, Konfederacja:

– Co za wstyd. Okazuje się, że bohaterscy policjanci, którzy powstrzymali zamachowca z Krakowa, sami sobie kupili kamizelki kuloodporne! Gdyby nie to, być może obaj by nie przeżyli... Kilka dni temu pojawiły się relacje żon policjantów, według których obaj kupili kamizelki za własne, niemałe, pieniądze. Niektórzy nie dowierzali, dziś oficjalnie potwierdziła to policja.

Nasze Słońce Narodu, Donald Tusk, nagrywa filmiki jakimi to jesteśmy mocarzami gospodarczymi i inne państwa nam zazdroszczą, a potem okazuje się, że policjant sam sobie finansuje odpowiednią kamizelkę.

Ale za to cały czas znajdują się miliardy na durną, rządową propagandę w TVP, gdzie wataha propagandystów na pasku władzy wciska ludziom kit, że wszystko gra i buczy, a Kierwiński dba o funkcjonariuszy jak nikt. Jeszcze brakuje tylko trawy pomalowanej na zielono. Państwo z dykty.

Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe:

– Przyszłość europejskiego rynku leków i bezpieczeństwo pacjentów w centrum rozmów! Przedstawiciele Komisji Zdrowia Publicznego (SANT) Parlamentu Europejskiego spotkali się z reprezentantami największych firm USA m.in. Amazon, Johnson & Johnson, Amgen i Eli Lilly.- zrzeszonej w amerykańskiej izbie handlowej. Rozmawiamy o reformach europejskiego prawa, wspólnych wyzwaniach gospodarczych oraz zagrożeniach dla dostępności nowoczesnych leków, także w kontekście zmian w polityce USA. Naszym celem jest silniejsza współpraca, rozwój innowacji i zapewnienie pacjentom bezpiecznego dostępu do skutecznych terapii. Bo zdrowie pacjentów musi pozostać priorytetem!

Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica:

– Prezydent Karol Nawrocki najwyraźniej pomylił Pałac Prezydencki z królewskim dworem. Podarował Donaldowi Trumpowi nawet bursztynowy tron. Prezydent nie jest królem, który sam wybiera, z kim będzie rozmawiać, a kogo ignorować.

Prezydent powinien reprezentować wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów. Tymczasem Karol Nawrocki pokazuje, że chce być prezydentem tylko jednej strony – prawicy. A Polska należy do nas wszystkich.

Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość:

– Piotr Kraśko: Dobrze, że prezydent zawetował ustawę? Źle, że zawetował, czy może w ogóle należało ją napisać inaczej?

Rafał Brzoska: „Paradoksalnie ta ustawa, mówimy tutaj o akcie o usługach cyfrowych, w żaden sposób nie rozwiązywała problemu, o którym tu mówimy”.

Ustawa przedstawiana przez Donalda Tuska jako narzędzie ochrony dzieci w internecie nie rozwiązywała wskazanego problemu, a jej zapisy budziły poważne wątpliwości. Panie Premierze, bezpieczeństwo dzieci wymaga skutecznego, przemyślanego i zgodnego z Konstytucją prawa, a nie politycznych rozgrywek!

Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska:

– Debata w Warszawie | Feminizm czy pragmatyzm? Co dziś motywuje kobiety? 66 na 100 dyplomów wyższych uczelni odbierają kobiety. A we władzach 140 największych spółek giełdowych w Polsce zajmują zaledwie 19,9 proc. stanowisk! Średnia unijna to 34 proc. (...)

Dlatego tak ważna jest unijna dyrektywa "Women on Boards", którą Polska wdrożyła w tym roku. Nowe przepisy mają zwiększyć udział kobiet we władzach dużych spółek giełdowych. Co konkretnie się zmienia? 33 proc. stanowisk w zarządach i radach nadzorczych łącznie ma przypadać na płeć, która jest w nich niedostatecznie reprezentowana. Jasne zasady awansu. Kryteria wyboru muszą być ustalone przed rekrutacją. Przy równych kwalifikacjach pierwszeństwo co do zasady otrzymuje osoba z mniej reprezentowanej płci. Do 500 tys. zł kary za naruszanie określonych obowiązków dotyczących rekrutacji i sprawozdawczości. (...) Nie chcemy przywilejów. Chcemy równego dostępu do władzy, wpływu i możliwości decydowania o przyszłości! (...)

Anna Bryłka, Konfederacja:

– Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim propozycję kolejnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, z czego do 25 mld euro ma trafić na pomoc wojskową, a do 20 mld euro na wsparcie budżetowe. Pieniądze mają zostać pożyczone na rynkach finansowych pod gwarancje wspólnego budżetu UE. Koszty odsetek i cale ryzyko finansowe mają obciążać unijny budżet, a więc będą je spłacać państwa członkowskie - w tym polscy podatnicy. Ukraina miałaby spłacić pożyczkę dopiero po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji.

Zaciąganie wspólnego unijnego długu i zmiany w unijnym budżecie wymagają traktatowej jednomyślności. Gdy jednak brakuje zgody wszystkich 27 państw, Bruksela stosuje wytrych prawny – mechanizm wzmocnionej współpracy, który pozwala obejść weto sprzeciwiających się krajów. Dokładnie ten schemat zastosowano przy poprzedniej pożyczce na lata 2026-2027 w wysokości 90 mld euro.

Węgry, Czechy i Słowacja wynegocjowały dla siebie wyłączenie z odpowiedzialności finansowej (tzw. opt-out). Rząd Donalda Tuska o takie wyłączenie w ogóle nie wystąpił.

Dziś sprzeciw wobec dalszego zadłużania się na rzecz Ukrainy zapowiedziały już cztery państwa: Węgry, Czechy, Słowacja oraz Bułgaria. Ursula von der Leyen wyklucza tym razem możliwość wyłączenia z pożyczki i przekonuje, że osiągnie porozumienie w gronie wszystkich 27 państw.(...)

Natomiast premier Donald Tusk nie dość, że nie sprzeciwia się kolejnym zobowiązaniom, to deklaruje, że będzie przekonywał Słowaków, Czechów i Węgrów do zmiany stanowiska. (...) Sprawa rozstrzygnie się na szczycie UE w dniach 26-27 listopada w Brukseli. Szkoda tylko, że polski rząd nawet nie protestuje i bez zgody Polaków bierze na nas kolejne obciążenia.

Źródło: FB

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