Wojewoda: „Obrona mediów publicznych wydaje mi się hipokryzją”

stocznie też zlikwidowano . Ta PIS-owska wiedzie prym w Europie i nawet na świecie ! . To samo będzie z TVP . Już teraz, nikt tego nie chce oglądać .III droga postawi " stepkę " nowej TV .Próbuj wojewodo !

Darek

2024-01-16 11:26:43

Likwidacja siłowa to zgodnie z prawem? To tak jak okradać kogoś i mówić że mam rację bo to zgodne z prawem.