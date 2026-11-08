Ciężko ranny policjant walczy o życie, potrzebna krew AB Rh+

Fot. Sylwia Dudek

Ciężko ranny starszy posterunkowy Jakub Kulik walczy o życie, potrzebna jest krew AB Rh+, wszyscy, którzy mogą pomóc proszeni są o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce - zaapelowała w niedzielę rano Policja.

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„Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Policjant został ciężko ranny i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+. Każdego, kto może pomóc, prosimy o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce” - zaapelowała Policja na portalu X.

Podkreślono, że bardzo ważne jest, by przy oddawaniu krwi wskazać, że jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik jest jednym z dwóch policjantów rannych w sobotnim ataku w Krakowie. W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i otworzył ogień do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów, jednym z nich jest starszy posterunkowy Jakub Kulik.

O ciężko rannych policjantach - starszych posterunkowych Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim - napisał w sobotę wieczorem na X premier Donald Tusk podkreślając, że „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała PAP w niedzielę rano, że stan jednego policjanta z rannych policjantów jest stabilny; drugiego jest ciężki, ale stabilny.

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