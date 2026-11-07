Strzelanina w Krakowie przy Rynku Głównym. Są ofiary śmiertelne i ranni (akt. 5)

W sobotę po południu doszło do strzelaniny przy Rynku Głównym w Krakowie. Według informacji straży pożarnej oraz policji są ofiary śmiertelne i ranni. Policja poinformowała następnie, że sprawców strzelaniny było dwóch.

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Na miejscu działa policja i straż pożarna. Rzecznik prasowy małopolskiej straży Hubert Ciepły przekazał PAP, że strzały padły z samochodu przemieszczającego się od strony ul. Sławkowskiej.

O godz. 16.15 małopolska policja przekazała, że w zdarzeniu na Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, a kilkanaście jest rannych. "Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia" - brzmi policyjny komunikat.

Wcześniej policja podała na portalu X, że trwa policyjna akcja na Rynku Głównym w Krakowie.

- Około godziny 15 mężczyzna z samochodu, którym wjechał do rynku, zaczął oddawać strzały do przypadkowych osób. Sprawca został zatrzymany. Są ranne osoby w tym policjanci - podała na portalu X policja.

Ok. godz. 17.15 krakowska policja poinformowała, że według wstępnych informacji było dwóch sprawców strzelaniny. - Jeden z nich został postrzelony - poinformował PAP mł. asp. Jakub Mirochna z miejskiej komendy policji.

Trwa akcja ratunkowa. Na Rynku lądował śmigłowiec LPR.

Tuż po tych tragicznych zdarzeniach strażacy apelowali do mieszkańców i turystów, by nie przychodzili na Rynek, a osoby, które znalazły się w okolicy, przemieściły się w bezpieczne miejsce – dopóki policja nie znajdzie uzbrojonego sprawcy.

Premier Donald Tusk przekazał w sobotę, że jest na bieżąco informowany przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie, do jakiej tam doszło. Jak zaznaczył, policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński jest w drodze do Krakowa - przekazała PAP w sobotę rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Jak zaznaczyła, na miejscu odbędzie się narada z przedstawicielami służb.

„Jestem w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych, wojewodą i wszystkimi służbami. Wszelkie okoliczności i motywy tego zdarzenia zostaną dokładnie sprawdzone. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar” - napisał w sobotę na portalu X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!” - napisał na X prezydent RP Karol Nawrocki.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek pisał na X o „ogromnej tragedii na krakowskim Rynku.

„Łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii. Sprawca został ranny i zatrzymany. Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Państwo działa” - napisał.

Apelował o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. „Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni” - zapewnił.

Kondolencje złożył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Jestem wstrząśnięty informacjami o dramatycznych wydarzeniach z Krakowa. Najszczersze kondolencje dla rodzin ofiar, dużo siły dla rannych” - napisał na X marszałek Sejmu.

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